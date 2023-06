Interior expulsa de la Policía a un agente de la Unidad de Vigilancias de la Comisaría Provincial de Málaga por no detener a un amigo que había puesto una denuncia falsa del robo de su teléfono móvil. La Audiencia Provincial había condenado al agente a un año de inhabilitación para cargo público por omisión del deber de perseguir delitos. Según la sentencia, el policía a sabiendas de la falsedad de la denuncia no persiguió el delito y decidió asesorar al infractor para seguir adelante con el engaño, ocultándolo a ojos de la Ley.

Tras la sentencia fechada en 2018, La Secretaría de Estado de Seguridad dispuso la pérdida de la condición de funcionario para el agente condenado. Sin embargo, el tribunal suspendió la ejecución de la condena hasta que se resolviera la petición de indulto que efectuó el policía. Ahora, cinco años después, el tribunal ordena que se cumpla la sentencia y el policía ha sido expulsado debido a la pena por inhabilitación especial.

Los hechos probados que relata la sentencia tuvieron lugar en junio del año 2013. Entonces media docena de policías nacionales de Málaga tenían sus teléfonos pinchados por orden judicial en una investigación por revelación de secretos y cohecho. Los seis agentes resultaron absueltos de esa acusación, pero las grabaciones de sus teléfonos destaparon que uno de ellos había ocultado un delito de denuncia falsa.

Así se desprendía de una conversación del policía F.J.G. con un amigo. Éste último, llamó al agente y le confesó que había puesto una denuncia falsa por el supuesto robo de su teléfono móvil. En la denuncia aportó un parte de lesiones por los golpes que el atracador imaginario le había propinado para robarle el teléfono.

– Amigo: Me llamaron de comisaría, que en el parte de lesiones ellos no aprecian que yo haya tenido agresiones y no se lo creen. Me dicen piénsatelo antes de que esto vaya al Juzgado. Nosotros te llamaremos en unos días para que vengas aquí a aclarar esto.

– Agente: Si.

– Amigo : Y ya he caído y he dicho, bueno, te voy a preguntar a ver que, tío no sé que hacer.

– Agente: Tú sigue diciendo que es verdad.

-Amigo: Si, ¿no?.

– Agente: Claro, claro.

– Antón : Es que yo les dije que me habían dado un porrazo en la cabeza y me quedé inconsciente y ya está. Y ellos me dijeron, bueno, pues vamos a comprobar con las cámaras de la zona.

-Agente: Pero que nada, tú que es verdad y ya está. El seguro te lo ha pagado ya también, el teléfono. Mira, como tú reconozcas que ha sido denuncia falsa posiblemente te lean los derechos por denuncia falsa. Entonces yo que te aconsejo, si ya que has hecho el parte de lesiones sigue diciéndolo y ya está.

-Amigo: Ahí está, lo malo es que haya alguna cámara o algo.

-Agente: No, por ahí me parece que no hay. El problema es que como tú lo reconozcas ya… Tú mismo estás diciendo que es mentira.

-Amigo: Pues ya está, yo sigo con las mismas y ya está. Tengo el parte y todo, aunque en el parte pone que no me aprecian lesiones, pero digo lo mismo, me han echao un spray en la cara que te duerme, no sé.

-Agente: Sí, sí, tú no sabes si te dieron un golpe. Tú sentiste algo y te quedaste inconsciente, ya está.

-Amigo: Vale, pues ya está, a tomar por saco, voy a llamar ahora y a ver qué es lo que pasa.

-Agente: Ahí está, tú di que te ratificas en lo que has dicho. Además, si te dicen algo, guarda el número y lo que sea me llamas.

-Amigo: Vale, muchas gracias tío

En el juicio, el agente implicado no impugnó las grabaciones ni negó que la voz registrada fuera la suya. Ahora, tras la denegación del indulto, ha sido expulsado del Cuerpo por el Ministerio del Interior.