La Guardia Civil detenía el pasado 15 de febrero al jefe de los Latin Kings en España junto a otras 34 personas en diferentes provincias. La operación Torcidos se llevó a cabo después de que los agentes constataran que el antiguo líder español de los Latin Erik Javier Velastegui Jara, alias King Wolverine, intentaba reconstruir la banda después de que la central de la banda en Chicago (EEUU) dejase de reconocer su liderazgo por ingresar en prisión por una violación. Durante la instrucción, los agentes de la Benemérita tuvieron que fabricar un diccionario para «traducir» el lenguaje secreto o en argot de sus miembros a un lenguaje asequible para el juez instructor. Los agentes lo definieron como «lenguaje convenido». Muchas de estas palabras como gajo, pelao, man, piguis, pitos, y un largo etcétera necesitaron ser traducidas para entender las conversaciones grabadas por el Servicio de Información de la Guardia Civil que los desarticuló. La mayoría de los detenidos fueron imputados por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Este «lenguaje convenido» recoge hasta 41 palabras o expresiones no empleadas con naturalidad en España, ni siquiera por los propios miembros de la banda, muchos de los cuales ya son españoles de origen porque han nacido en nuestro país, pero que sí usan entre ellos para que alguien no acostumbrado no sepa de lo que están hablando. De hecho, el término torcido, como se bautizó a la operación policial hace referencia a la facción de los Latin española que se declaró en rebeldía respecto a la «central» en la ciudad estadounidense de Chicago.

Los agentes descifraron terminología como echar, subir o levantar corona, que significa realizar el saludo propio de los Latin Kings con las manos «consistiendo en la extensión de los dedos pulgar, índice y meñique», según el Informe de Inteligencia que realizaron, previo a las detenciones de los miembros de la banda.

Estos hablaban en directo y por teléfono con una jerga propia, casi indescifrable, similar a la de otras bandas pero con palabras particulares como nación, que es el nombre que usan cuando se tienen que referir a su propia organización. Los gajos son una facción, león es el símbolo de los Latin. Reportar se refiere a dar información sobre un tema. Un peladito, pelao o chamaquito es un muchacho joven. Los piguis son los menores de edad, una deportiva es una reunión orgánica que se celebraba al aire libre en canchas deportivas preferentemente. El vid es el collar clásico de los Latin, que varía en tamaño y color dependiendo del puesto que se ocupe dentro de la banda y las pepas son las cuentas de ese collar.

Rivales

Cuando los Latin hablan de forys, se refieren a la pronunciación en inglés norteamericano de la banda rival Forty Two (42). Los pencos son los rivales que pertenecen a los Dominican Don´t Play (DDP) y los totos son los miembros de los Trinitarios. La placa es el hachís. Una camiseta es cualquier otro tipo de droga, generalmente cocaína. Cuando dan o piden luz se refieren a la «concesión o solicitud de un permiso para realizar una acción propia de la banda», según la Guardia Civil. Los pitos son problemas. El guiso o lucas es el dinero. Los sopis son los pisos, una expresión que usan todas las bandas latinas cuando cambian el orden de las sílabas.

La tola o el plomo son pistolas, mientras que el filo o la chucha son armas blancas, es decir machetes o navajas. La nota en el contexto de los Latin Kings españoles es «sustancia ilegal, presumiblemente cocaína. En Puerto Rico, este término se usa para describir el estado en el que se encuentra una persona bajo los efectos de droga, alcohol o medicamentos», según el mencionado informe.

Mochar hace referencia a apuñalar con un arma blanca. Tumbar y sonar es agredir. Una vuelta es «término utilizado por todas las bandas latinas para referirse a una acción ilícita, principalmente agresiones o robo de sustancias estupefacientes», escribieron los agentes de la Benemérita en su atestado.

Los «soplones» para los Latin King son sapos. La yeca es una calle nombrada al revés, los tombos o pacos son policías o guardias civiles, una casita es un intento de captación a un joven o menor fuera de la banda y la ganga es una banda de pandilleros establecida en América latina.