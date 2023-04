El ex etarra y ahora director de cine José María Lara, alias Txepe, detenido en Lavapiés la tarde del sábado 15 de abril por atacar a un policía municipal de Madrid y arrebatarle su defensa con amenazas, ha sido denunciado por una madre ucraniana por «sustracción de menores» en grado de tentativa. Militante de ETA hasta 1982, Txepe ha sido calificado como «ejemplo» y «héroe» por el ex vicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias. La denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, fue presentada el pasado 1 de febrero en un Juzgado de Irún.

Esta madre acusa al etarra de haber participado en un dispositivo irregular, participado por la Diputación Provincial de Guipúzcoa, para trasladar a su hijo a Madrid, supuestamente a un hospital no desvelado con claridad a la progenitora y en medio de un cúmulo de anomalías que podrían haber supuesto, en la práctica, la sustracción del menor a su madre.

La querella fue tramitada por la defensa de la mujer, ucraniana de nacimiento, pero residente en Irún junto a su hijo de 16 años, va dirigida también contra varios cargos de la Administración guipuzcoana, en concreto de Servicios Sociales, por prevaricación administrativa, falsedad documental, revelación de secreto, sustracción de menores y falso testimonio. El menor tiene una discapacidad acreditada del 85% debido a un trastorno del espectro autista, además de padecer el síndrome de Cushing, una enfermedad calificada como rara.

La relación de Txepe Lara con el caso comienza cuando la madre del menor acude al Ayuntamiento de Irún en 2016 y consigue que le faciliten una vivienda de propiedad municipal donde residir con el niño. El menor presentaba problemas al nacer y cuando tenía 10 años su madre lo llevó al médico al observar en él afecciones de índole cognitivo. Acudió a la sanidad vasca y un médico diagnosticó el autismo.

El tiempo pasaba, y a pesar de que el menor requirió la intervención de la sanidad vasca, no se le diagnosticó ninguna otra patología, así que la madre acudió a la Clínica Universitaria de Navarra donde le informaron de la existencia del síndrome de Cushing. Como en el País Vasco no había especialistas para confirmar y tratar esta enfermedad la madre pidió a Salud del País Vasco que se derivase al niño al Hospital del Niño Jesús en Madrid. El servicio de Salud vasco parecía haberlo hecho así, pero cuando la madre llegó al centro madrileño le dijeron que el menor tenía autismo y nada más, según los informes de la sanidad vasca.

Desesperada, la madre acudió a todas las instancias posibles, desde el Ayuntamiento de Irún hasta la Diputación Foral de Guipúzcoa. El primero no contestó y los segundos dijeron que no era de su competencia.

Desprotección

Mientras esto sucedía, el Ayuntamiento emite un informe de desprotección en septiembre de 2021 y lo remite a la Diputación en noviembre de 2021 según la querella, que inicia a su vez un expediente de desprotección del menor; es decir, el ayuntamiento quería echarles de la vivienda municipal y como no lo consigue inician el citado expediente de desprotección.

Pero tras diferentes reuniones el abogado de la familia solicitó la caducidad del expediente de desprotección, «a lo que la Diputación contesta con una orden foral contraria a Derecho (…) interponiéndose en su consecuencia el correspondiente Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de San Sebastián (…)». El Servicio de intervención familiar y socioeducativa de la Diputación Foral en julio de 2022 presenta una demanda solicitando una intervención urgente respecto del menor alegando razones médicas y piden como medida cautelar el internamiento forzoso en un centro psiquiátrico, pero el cauce que eligen es «ilegal» según la defensa del menor y se tramita sin escuchar a la madre del niño e incluso el forense emite un informe sin ver al menor, basado en los informes de de Diputación Foral.

En septiembre de 2022 se dicta un auto que acuerda ese internamiento, calificado de «procesalmente irregular» por la defensa de la familia lo que motiva que el abogado de la defensa plantease un incidente de nulidad que se estima y, por tanto, todo el proceso se declara nulo.

Entre septiembre y noviembre la Diputación pone el caso en conocimiento de diferentes entidades «haciendo aparentar una situación legal» que luego resultó nula. En este expediente es cuando aparece la intervención de José María Txepe Lara en febrero de 2022 con varios correos con Patxi Aguiriano, Jefe del Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Diputación Foral. En el expediente figurarían una serie de mensajes entre ambos sobre el traslado del menor.

La inclusión del ex etarra y cineasta Txepe Lara en la misma estaría motivada porque dijeron a la madre que «se pretendía trasladar al menor a Madrid, dejarles allí engañándola, diciéndola que ya había una cita para la atención a su hijo en la Fundación Jiménez Díaz, pero que previamente tendría que estar en Madrid y que luego entraría con su hijo por urgencias en el hospital indicado», según la querella.

El abogado de la denunciante explica a OKDIARIO que «luego se supo que la intención era llevar al menor a un lugar desconocido para ingresarlo y que su madre nada pudiera decir porque, efectuado el traslado, se deduciría que el mismo era consentido por la madre. De hecho, todavía no sabemos quién contrató a esa ambulancia que se llegó a presentar en el domicilio de mi defendida». Esa es la causa principal de la querella contra Txepe Lara, ya que el jubilado habría intervenido de alguna manera en la búsqueda de esta ambulancia y la organización del frustrado traslado a Madrid del menor a un lugar desconocido. El abogado de la madre ucraniana añade también que «los correos son al email particular del señor Aguiriano, así que entendemos que alguna relación o conocimiento previo debe de haber entre ellos, porque tenía el correo particular del jefe de la Diputación».

Detenido

El ex etarra Txepe Lara fue detenido tras protagonizar un incidente violento contra la Policía municipal: «Esta defensa te la voy a meter por el culo», le dijo Lara, a uno de los agentes que habían acudido a un mitin de Podemos en Madrid. Todo comenzó cuando los agentes intentaron detener a dos jóvenes magrebíes que habían protagonizado una agresión contra un compatriota en el citado barrio madrileño.

Ante la exaltación de los ánimos de los presentes la Policía pidió el refuerzo de más patrullas de la Policía Municipal y fue en ese instante cuando un hombre mayor, de 75 años y pelo canoso, se acercó a los policías por detrás y sin mediar palabra empujó y arrebató la defensa a un agente. Se trataba de José María Lara, Txepe, que además se revolvió contra los policías que le ordenan devolver la defensa. Cuatro policías municipales necesitaron asistencia médica y Txepe Lara fue acusado de atentado a la autoridad. Quizás este incidente se quede en algo menor si finalmente la querella contra él por sustracción de menores, en grado de tentativa, sale adelante.

Sólo unos días después el ex vicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, calificaba de «ejemplo» y «héroe» a José María Lara, alias Txepe, al que Iglesias considera una «víctima» de la Policía. Según el ex líder de Podemos, el ex miembro de ETA se enfrentó a una «dictadura asesina» por formar parte de la banda hasta 1982.

«Por ETA pasó mucha gente», justificaba Iglesias en una emisión de su programa en un canal de Youtube, mientras hacía repaso a la noticia de la detención de Txepe en Madrid. El fundador de Podemos aseguraba que era necesario hacer una distinción entre quienes fueron miembros de ETA durante el franquismo y quienes lo fueron durante la etapa democrática, pero obviando que en el caso de Txepe su actividad terrorista se alargó hasta entrados los años 80.

José María Lara, ahora productor de cine, fue para Iglesias «víctima de una actuación policial a todas luces desproporcionada y violenta» e incluso le dedicó un mensaje en sus redes sociales para calificarle de «héroe»: «Aquellos que se enfrentaron, jugándose la vida y la libertad, a una dictadura terrorista y asesina solo merecen un nombre: héroes. Gracias Txepe por tu ejemplo».