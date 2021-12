La asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo Dina Bousselham adoctrina a sus alumnos en la universidad pública de Toledo en la que imparte clases. La joven marroquí sigue los pasos de su jefe Iglesias y del ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, para difundir el mensaje de la ultraizquierda entre los estudiantes. Para ello, la podemita ha recibido una plaza en el Grado de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, creada en 1985 por el Gobierno autonómico que ahora lidera el socialista Emiliano García-Page. OKDIARIO ha asistido al seminario especializado en América Latina del que es profesora Bousselham. La ex asesora del fundador de los morados invitó a su clase al ex jefe de Gabinete de Iglesias, Pablo Gentili, para dar una charla a los alumnos. Ambos se encargaron de mentir a los estudiantes: Dina Bousselham aseguró que «Podemos no está siendo investigado por financiación ilegal» y su compañero argentino manifestó que «la Monarquía de España es corrupta».

Una redactora de este periódico asistió a la clase de Bousselham. Tras finalizar el mitin político de Gentili, que criticó duramente a la derecha española, la periodista preguntó a ambos sobre las revelaciones del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Hugo Chávez, Hugo El Pollo Carvajal, quien ha revelado que la narcodictadura venezolana financia a los partidos de extrema izquierda de todo el mundo.

«Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula Da Silva en Brasil; Fernando Lugo en Paraguay; Ollanta Humala en Perú; Zelaya en Honduras: Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano», declaró Carvajal.

La periodista preguntó a Bousselham y al ex jefe de Gabinete de Iglesias sobre este asunto y puntualizó que la Audiencia Nacional investiga a Podemos por financiación ilegal. La ex asesora del fundador de los morados intervino afirmando que «Podemos no está siendo investigado por financiación ilegal porque ya se ha cerrado». Insistió: «Por financiación ilegal, no». La redactora le recordó que el Juzgado Central de Instrucción número 6 acaba de reabrir la causa y le ofreció mostrarle el auto ante la falsa afirmación que la joven marroquí intentaba difundir entre sus alumnos.

«La Monarquía corrupta»

El ex jefe argentino de Gabinete de Iglesias, Pablo Gentili, que ayudó a Podemos en la campaña electoral del 28-A, precisamente los comicios por los que está siendo investigado el partido de ultraizquierda por desviar 363.000 euros de los fondos públicos a la consultora chavista Neurona, fue el invitado estrella de Dina Bousselham para dar una conferencia en una de sus clases.

Gentili aseguró ante los estudiantes, que observaban con resignación, que «es un verdadero misterio que una sociedad tan evolucionada como la española siga siendo cómplice de una Monarquía corrupta”. Añadió: «Es lo que pienso yo. Cualquier país puede tener una opinión acerca de Venezuela, lo que no tiene derecho ningún español es decir a los venezolanos cómo tienen que resolver sus problemas. Eso es autoritario, colonial, antidemocrático y prepotente».

La enchufada Dina

Bousselham ha sido colocada para impartir la asignatura Seminario de especialización: América Latina, cultura, sociedad y economía en el Grado de Estudios Internacionales. Según la guía docente, esta asignatura aporta conocimientos básicos sobre «la configuración de estas zonas geográficas como áreas geopolíticas influyentes en el nuevo contexto de mundialización cultural y globalización económica que constituye ya una realidad ineludible».

Esta materia debía impartirla Juan Luis Manfredi, doctor de Historia de América que ha sido nombrado titular de la cátedra Príncipe de Asturias, de la Universidad de Georgetown, en Washington D. C., donde estudió Felipe VI e impartió clases José María Aznar. Éste comunicó su salida al decanato en mayo de este año, sin embargo, no fue hasta ya iniciado el curso académico, en septiembre, cuando se convocó la plaza de la que resultaría beneficiada Bousselham.

«Clases de tapadillo»

La ex asesora de Iglesias imparte las clases «ocultando» su identidad. Para ello, según fuentes consultadas por OKDIARIO, cuenta con el apoyo del decano José Alberto Sanz Díaz-Palacios, que es la persona encargada de actualizar la lista de profesores en el horario académico. Una gestión que ha pasado por alto en el caso que afecta a Dina Bousselham. Este periódico ha podido comprobar que en el calendario universitario situado junto a la puerta de cada aula, en la clase de Bousselham consta que la asignatura que ella imparte tiene «pendiente de asignar al profesor».