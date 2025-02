Las activistas de Podemos señalan a «Pablo e Irene» por las agresiones sexuales de Monedero: «Lo sabían»

El caso de las denuncias por presunto acoso sexual contra Juan Carlos Monedero pone contra las cuerdas al cofundador de Podemos y asesor del sátrapa venezolano Nicolás Maduro. Así lo refleja una conversación por chat entre dos figuras feministas: Raque Ogando, ex miembro de Podemos, y la influencer Ayme Román a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Otro caso Errejón que desenmascara la hipocresía de Podemos y de sus actuales dirigentes que «lo sabían» pero prefirieron ocultarlo.

Las conversaciones entre las colaboradoras de Podemos tuvieron lugar los días 18 y 23 de abril de 2023. Dos meses más tarde, Yolanda Díaz hizo oficial que fundaba el Movimiento Sumar fragmentando Unidas Podemos, que se veía de nuevo en crisis tras perder a su máxima referente. Los chats revelan que el entorno de Podemos conocía los casos de agresión sexual de Juan Carlos Monedero desde hace años.

En la conversación, revelada por OKDIARIO, se mencionan varios incidentes escabrosos, incluyendo un acto de masturbación por parte de Monedero durante un encuentro con una víctima. Según las participantes del chat, tanto Irene Montero como Pablo Iglesias estaban enterados de las conductas perversas de su amigo Monedero. Específicamente, Ogando menciona: «Irene la admiro, pero lo sabe perfectamente», añadiendo que «Pablo desde luego» también estaba al tanto. «Claro que estaban al tanto», responde con contundencia una de ellas.

La conversación surge en el contexto de un proyecto propuesto por Sergio Gregori, cofundador de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, y actual secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid. Gregori propone crear comisiones en los periódicos para investigar casos de abuso sexual en las redacciones. Las mujeres comentan que «Monedero debería tener su momento MeToo».

En los chats entre Ayme Román y Raque Ogando se desvela que existe un plan para exponer el caso de Monedero. Según Ogando, si Podemos no toma la iniciativa de destapar el caso de Monedero, esto podría tener «graves consecuencias» para el partido, algo de lo que sus dirigentes son conscientes.

Raque Ogando: Pero se van a cargar un proyecto político.

Ayme Román: Y yo sugerí que Monedero también debería tener su momento #MeToo. Que se haga desde Podemos me parecería genial, pero por lo que he visto miran a otro lado. Que es lo que más me decepciona. Tías de Podemos han dicho que son denuncias falsas. Entonces es como… Joder, tías. […] Creo que habría que investigarlo debidamente primero y presionar Podemos después. Pero evidentemente Duval quiere instrumentalizar esto como herramienta electoral.

Román menciona que durante las discusiones sobre denunciar el comportamiento inapropiado de algunos dirigentes podemitas, ella sugirió que Monedero también debería enfrentar un escrutinio similar al movimiento #MeToo. Sin embargo, la influencer expresa su decepción con la respuesta del partido, señalando que prefieren ignorar la situación. Román deja claro que aunque sería positivo que estas denuncias surgieran desde dentro de Podemos, su experiencia indica que el partido está optando por evitar el tema.

Podemos se lava las manos

La eurodiputada y portavoz de Podemos, Isa Serra, ha defendido la actuación de su partido con Juan Carlos Monedero, cofundador de la formación, tras los testimonios sobre presunta violencia sexual protagonizados por el politólogo.

Serra ha reiterado que Podemos «actuó» con las denuncias a Monedero y «seguirá actuando para garantizar» que tanto la organización política como la sociedad «sean un espacio seguro para todas las mujeres». Además, ha insistido en que Monedero «no tiene ninguna responsabilidad» en el partido.

Podemos explicó este jueves que apartó al cofundador de la formación Juan Carlos Monedero de la actividad del partido cuando tuvo conocimiento en 2023 de testimonios sobre presunta violencia sexual protagonizados por él. Lo que olvidó explicar la podemita es aclarar por qué el partido no hizo público el motivo por el que se le apartó y prefirió callarlo.