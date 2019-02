“Se ven dos o tres veces al mes en un hotel y Gilbert paga a Martí para conseguir el casino”

La pareja del constructor Gilbert Montané Pons, vicepresidente de JOCS SA, contrató a un detective para obtener pruebas de las infidelidades del empresario con una mujer brasileña, que reside en Valencia. Sin embargo, la investigación dejó al descubierto varios encuentros, celebrados en un hotel, en los que el empresario entregó presuntamente importantes sumas de “dinero en efectivo” al jefe del Gobierno de Andorra, Antoni Martí, a cambio de obtener la concesión del casino del Principado.

Fue la propia pareja del constructor, Mercedes Viñals Ros, quien desveló al detective estos encuentros. En la grabación que hoy publica OKDIARIO, el detective explica a su interlocutor: “He estado hablando con esta mujer… Dice que sí, que está dispuesta a explicar lo que sabe, porque está harta de este tío. Es una mujer despechada. Es una buena opción”.

“No hay nada peor que una mujer despechada, ¿eh?”, coincide su interlocutor. El detective continúa con su relato: “Me dice que ella no quiere salir en ningún lado, que siempre que pueda quiere evitar declarar en ningún sitio, no quiere salir ni tener problemas, no le interesa. Me ha comentado que lo sabe, pero no lo puede demostrar: sabe que le paga a Martí, le ha pagado bastante dinero“.

Se refiere a Antoni Martí Petit (Escaldes-Engordany, 1963), arquitecto de profesión y jefe del Gobierno de Andorra desde mayo de 2011, elegido por la candidatura del partido de centro derecha Demócratas por Andorra. A continuación, el detective confunde el nombre del constructor Gilbert Montané Pons (propietario del grupo Heracles y vicepresidente de la empresa concesionaria del casino, JOCS SA): invierte sus apellidos y le llama “Gil Pons Montané”.

“Ya lo tienen arreglado para ganar”

Aludiendo al constructor y al jefe del Gobierno de Andorra, el detective explica que “se ven dos o tres veces al mes, que ella sepa, que siempre quedan al hotel… ahora no recuerdo, un hotel que gestiona él. Les ponían en un reservado y comían allí”. Gracias a la confidencia de uno de sus empleados, OKDIARIO ha podido averiguar que se trata del hotel Andorra Park, un establecimiento de lujo con cinco estrellas de categoría, que ofrece a sus clientes unas espectaculares vistas de los Pirineos.

El detective continúa con su relato, citando siempre las explicaciones que le ha dado la pareja del empresario Gilbert Montané: “Cuando empezó a salir lo del casino ella le preguntó si no está invirtiendo mucho dinero, en el proyecto y todo, y él le decía que sí pero que sabían que lo ganarían. Que ya lo tienen arreglado para ganar. Cuando iba a comer con él [con Antoni Martí], ella le decía: ‘¿por qué no llevas un guardaespaldas, porque debes llevar mucho dinero para dárselo?’ Y él le decía: ‘No, porque lo que llevo no ocupa mucho, lo puedo llevar sin que se vea’. Que ella no sabe las cantidades, porque ella no se fija en eso…”

“¿Le pagaba a cambio de qué?”, pregunta su interlocutor. Por si quedaba alguna duda, el detective se lo aclara: “Le pagaba a cambio de que les hagan ganar. Y una vez ella le comentó: ‘Bueno, tú le pagas, pero los otros también estarán haciendo algo para ganar’. Y él le dijo que nadie le pagará más que ellos”.

Esta conversación se produjo pocos meses después de que, el 26 de junio de 2018, el Consejo Regulador Andorrano del Juego que preside el ministro Jordi Cinca adjudicara al grupo JOCS S.A. (del que Gilbert Montané es vicepresidente) la concesión para montar el primer Casino del Principado. Gracias a las sumas de dinero que, según la grabación desvelada por OKDIARIO, el constructor pagó al presidente del Gobierno de Andorra, Antoni Martí.

Ahora, el Gobierno Andorrano ha anunciado que suspende la concesión del Casino, después de que otros cinco grupos que habían concurrido al concurso hayan anunciado su intención de impugnar todo el procedimiento ante los tribunales.