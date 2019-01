El vicerrector de la Universidad de Cantabria: “Todas las plazas suelen llevar detrás un nombre”

El vicerrector primero de Ordenación Académica y de Profesorado de la Universidad de Cantabria, Ernesto Anabitarte, también reconoce que su centro saca a concurso habitualmente plazas de profesor amañadas, diseñadas a la medida de un candidato previamente pactado.

“Todas las plazas suelen llevar detrás un hombre“, afirma gráficamente en la grabación que OKDIARIO difunde hoy en exclusiva. Y pese a ser consciente de que esta práctica es ilegal, en lugar de tomar medidas o denunciarla, se desentiende de ellas: “Yo de esto cuanto menos sepa, mejor“.

La grabación corresponde a una reunión entre el equipo rectoral y los responsables sindicales de la Universidad de Cantabria, celebrada el 27 de julio de 2016. La conversación se desarrolló en los siguientes términos:

Ernesto Anabitarte, vicerrector: Si las plazas fuesen teóricas, yo saco 20 plazas de ayudante en matemáticas, como sacan en la oferta para Enseñanza Secundaria. Aquí el problema es que todas las peticiones, o muchas de ellas, suelen tener detrás un nombre. Entonces eso me preocupa (…) y muchas veces los directores vienen detrás y yo de eso no quiero saber nada y cuanto menos sepa, mejor”.

En otro momento de la reunión, el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, también reconoce estas prácticas irregulares, cuando el profesor Manuel Agüeros advierte que la Justicia podría tomar medidas ante algunos casos muy evidentes.

Por ejemplo, cuando los requisitos exigidos en la convocatoria de una plaza se corresponden, palabra por palabra, con el título de la tesis doctoral que acaba de presentar un alumno. Al respecto, el rector alega que “cuando sea muy escandaloso, se le meterá mano“. El fragmento de la conversación es el siguiente:

Ángel Pazos, rector: Investigación en la farmacología renal en condiciones de… Pero claro, si sólo hay dos personas en toda España… entonces eso no está bien, y cuando sea muy escandaloso se le meterá mano. Pero hay veces que claro, que si el departamento y el centro son los primeros que lo apoyan…

Manuel Agüeros, profesor: Hombre, pues si es el título de la tesis de cierta persona, como ha habido casos que ha salido…

Ángel Pazos, rector: Eso no debería de ser así. Pero es verdad, tampoco os voy a engañar: ahí, claro, decirle a un departamento: “Echamos para atrás esto…”

Manuel Agüeros, profesor: Hombre, tened un poco de cabeza a la hora de sacar una plaza con estos perfiles.

Ángel Pazos, rector: Insisto, cuando nos llega a nosotros ya lo ha aprobado el departamento y el centro, claro, entonces ya tiene que ser que nosotros en la COA o en Consejo de Gobierno…

Ernesto Anabitarte, vicerrector: Yo estoy de acuerdo con que ese mensaje cale.

Manuel Agüeros, profesor: No, echarla para atrás, sino, jolín, reconsideren estos perfiles porque si yo copio y pego el perfil en Google me sale fulanito y fulanito… Pues poned un perfil más, a ver, un pelín más general. No mucho más, pero un pelín más…

Ángel Pazos, rector: Ya, sí, sí, sí.

Manuel Agüeros, profesor: Que tenga un mínimo de seriedad y de rigor porque si no…