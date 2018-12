El decano de Cantabria obligó a un profesor a prometer por escrito que no denunciaría las firmas falsas

El decano de la Universidad de Cantabria de Cantabria obligó a un miembro del tribunal a firmar un documento para que se olvidara del fraude de las firmas falsificadas En ese documento se exigía no denunciar el escándalo en los tribunales ni acudir a la prensa

Pablo Coto Millán, decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, obligó a un profesor a prometer por escrito que no denunciaría el fraude de las firmas falsificadas en las actas de la Universidad de Cantabria. Estas actas sirvieron para contratar en tres ocasiones al tesorero del PSOE de Santander, Javier López Garrido.

OKDIARIO publica hoy en exclusiva la grabación que demuestra que el decano Coto Millán presionó al profesor Manuel Agüeros, miembro del tribunal de selección, que redactara un documento en el que se compromete a no acudir a los tribunales ni a la prensa para denunciar el escándalo.

Las firmas falsificadas sirvieron para que López Garrido, persona cercana al líder del PSOE de Santander, Pedro Casares, fuera el beneficiado con tres proyectos de investigación: un estudio sobre el aeropuerto de Santander, otro sobre el alcantarillado de la ciudad y un contrato para formar parte del profesorado del máster en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria.

La grabación demuestra que el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto Millán, era perfectamente consciente de que las actas del tribunal que presidía habían sido falsificadas para beneficiar al político socialista. E intentó silenciar el escándalo prohibiendo a un miembro del tribunal, Manuel Agüeros, que denunciara los hechos en el Juzgado o ante la prensa.

El diálogo que quedó registrado en la grabación se desarrolló en los siguientes términos:

Pablo Coto (decano): Redacta algo que sea pertinente para que nos olvidemos de esto y yo vuelvo a confiar en ti. Pon algo así, sino te importa, joder…

Manuel Agüeros (profesor): Conforme a la ley no sé cuántos…

Pablo Coto: Queda zanjado este asunto… mira, puedes poner: Queda zanjado este asunto de las firmas y considero adecuada la otra firma, o algo así.

Manuel Agüeros: No

Pablo Coto: ¿Eso no lo puedes firmar?

Manuel Agüeros: No, no. Eso no. Queda zanjado este asunto de arriba…

Pablo Coto: Pero escríbelo, entonces: Queda zanjado este asunto de arriba y no voy a pleitear, o algo así, joder.

Manuel Agüeros: Vamos a ver. Yo no voy a poner aquí que esto sea mío.

Pablo Coto: No, pero bueno, puedes poner: Queda zanjado este asunto de arriba y prometo que no voy a pleitear con el mismo.

Manuel Agüeros: ¿Que no voy a pleitear?

Pablo Coto: Sí, y prometo que no lo voy a denunciar

Manuel Agüeros: Y no voy a tocar más el tema

Pablo Coto: Y no vas a ir a la prensa tampoco

Manuel Agüeros: No

Pablo Coto: Pónmelo. Ponme que no vas a ir a la prensa