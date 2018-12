Artur Mas ha estado de puente en Suiza, el país en el que fue beneficiario de una cuenta offshore

Mientras el presidente Quim Torra anunciaba que dará facilidades para que los funcionarios de la Generalitat trabajen el 6 de diciembre porque “la Constitución es una cárcel para las libertades“, el ex presidente Artur Mas aprovechaba el puente de la Constitución para viajar a Suiza. País éste en el que Mas fue beneficiario de una cuenta offshore con un saldo de más de 1,7 millones de euros en 2006.

La imagen que acompaña a esta noticia fue tomada el viernes a las 17:00 horas en el aeropuerto de Ginebra. Artur Mas recorría los pasillos de la terminal de pasajeros, cargado con una mochila y una bolsa de plástico. OKDIARIO no ha podido confirmar si viajaba acompañado por su esposa, Helena Rakòsnik, o por algún otro miembro de su familia.

La escapada de Artur Mas se produce exactamente tres semanas después de que haya sido condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar de su bolsillo 4,9 millones de euros, una cifra equivalente al dinero público que gastó en la organización del referéndum ilegal de independencia del 9-N.

Junto a él ha sido condenados, de forma solidaria, la ex consellera de Gobernación Joana Ortega, el ex conseller de Presidencia Francesc Homs y la ex consellera de Enseñanza Irene Rigau, quien facilitó el uso de los colegios públicos para la consulta ilegal. Ya en diciembre de 2017, el Tribunal de Cuentas embargó de forma cautelar las viviendas de los cuatro ex dirigentes de la Generalitat, para garantizar el pago de la posible condena.

Beneficiario de la cuenta en Liechtenstein

En unas recientes declaraciones públicas, Artur Mas aseguró que no tiene recursos para pagar los 4,9 millones de euros que gastó en el referéndum ilegal de independencia. Algo que no le ha impedido volar a Suiza, precisamente a Suiza, aprovechando el puente de la Constitución. Del mismo modo, Mas disfrutó el pasado verano de sus habituales vacaciones en el modesto apartamento que posee en la costa norte de Menorca, donde disfrutó de largas jornadas de navegación en la lancha registrada a nombre de su hermano.

OKDIARIO publicó el 12 de octubre de 2015 las pruebas que acreditan que Artur Mas figuraba como “beneficiario” de una cuenta abierta en una entidad financiera de Liechtenstein, cuyo titular era su padre, Arturo Mas Barnet. Según los informes de la Agencia Tributaria, esta cuenta tenía un saldo de 532.198 euros en el año 2002.

La Agencia Tributaria identificó además al padre de Artur Mas como titular de otra cuenta abierta en la entidad bancaria suiza UBS, que tenía un saldo de 1.722.935 euros en 2006. En consecuencia, Hacienda determinó que Arturo Mas Barnet había defraudado al Estado 823.262 euros.