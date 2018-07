Corinna: “El CNI envió agentes para entrar en los ordenadores de mi despacho de Mónaco”

Corinna se queja en durante la reunión con su amigo Villalonga y el comisario Villarejo que los servicio secretos españoles asaltaron y le robaron documentos en su oficina de Mónaco, como ya adelantó OKDIARIO el 27 de junio de 2017.

-Corinna. Eso está muy claro porque ha sido el propio Servicio quien me ha quitado esos papeles de la oficina de Mónaco en el 2012. Y sabían perfectamente que no había nada ilegal en esto.

Además, se dio la circunstancia que algunos de esos documentos, como comenta Corinna, fueron después publicados en un medio de comunicación.

-C. Ha sido como tres semanas. Ha sido como un secuestro. En mi oficina, en mi casa, en Mónaco. Con todas las chicas que trabajan allí. Día y… Tres semanas. Y no he hecho nada para notificárselo al Príncipe que es amigo mío desde hace 30 años. Se han quedado con un problema muy grande con el Ministerio del Interior de Mónaco. Han subcontratado a una agencia que se llama Algis pero ha venido, incluso, agentes del CNI de España para entrar en los ordenadores. Lo han hecho delante de Victoria que es mi asistente, que trabajaba en el Palacio antes, todavía trabaja. Eso ha sido en mi opinión dos cosas: totalmente ilegal y segundo un atropello.

Corinna, de 52 años, disfruta de su residencia fiscal en el Principado monegasco desde 2008, donde posee un apartamento y dos oficinas. La aristócrata alemana mantiene unas excelentes relaciones con el Príncipe Alberto de Mónaco y su esposa Charlène. Una de sus sociedades, Apollonia Holding, constituida en el pequeño Estado, fue utilizada por la ex pareja del Rey como plataforma para sus negocios en España.

La princesa alemana considera que aquel operativo del CNI podría haber acabado en un escándalo internacional: “Imagínate que yo me pongo nerviosa y llamo a la Policía. Sale un escándalo enorme”.

Villarejo, durante la entrevista, le entrega dos folios de un informe elaborado por el CNI sobre ella:

-V. Te explico un poco quién te ha organizado la campaña y los elementos que han utilizado y el control que podemos tener de esos elementos. He conseguido dos hojas de un informe que te afecta que lo ha elaborado el CNI. Página 3 y 4. “PC” quiere decir “Princesa Corinna”. Son muy imaginativos.

El asalto de los espías españoles a su oficinas la ha dejado marcada, aunque reconoce que nunca quiso utilizarlo para provocar un conflicto.

-C. Tengo que decirte, por ejemplo, que hay bastantes testigos. Eso ha sido visto por gente y puedes decir que se habla mucho en Mónaco y que la chica que lleva mi oficina todavía trabaja para el Príncipe. Que han llegado estas cosas al jefe de Seguridad del Príncipe. Se llama Victoria. Que tú sabes que había venido la gente del CNI de España… Ha estado en la oficina del Príncipe durante años. Cuando se ha casado… me lo ha pedido el Príncipe. Yo necesitaba a una en la oficina de confianza. Me la ha presentado él personalmente.. Tiene 36 ó 37 años y es la jefe de mi cooperación en Mónaco….. Trabaja con el jefe de seguridad, que se llama Bruno Filipona. Están bastante alucinados con lo que se ha hecho.

Y Corinna asegura que sus colaboradores poseen imágenes del general Félix Sanz Roldán en sus viajes a Londres y a Mónaco.

-C. Los tienen filmados en las cámaras del edificio. Ese, a él, es la segunda vez porque lo ha hecho en Inglaterra. Aquí tenemos al CNI. Mis abogados lo tienen cuando ha entrado en el hotel, en el Connaught. Y después ha venido a Mónaco.