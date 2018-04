El director de TV3 es uno de los estrategas del golpe: “En vez de amenazar, debemos irnos ya de España”

Un año y medio antes de que Carles Puigdemont proclamara la independencia de Cataluña desde las escaleras del Parlament y se diera a la fuga, el actual director de TV3, Vicent Sanchis, ya actuaba como uno de los estrategas, instigadores y propagandistas del golpe de Estado contra la Constitución.

En un acto organizado por la ANC en Tàrrega (Lérida) el 11 de junio de 2016, Sanchis adelantó punto por punto los pasos que iba a dar el Govern de Puigdemont y se mostró partidario de realizar una declaración unilateral e ilegal de independencia: “La única manera de que España acepte un referéndum”, explicó, “es que dejemos de hablar y amenazar (‘que nos vamos, que nos vamos’) y digamos: ‘Ya nos hemos ido'”.

Durante la conferencia organizada por los golpistas de la ANC, el actual director de TV3 señaló: “Proclamar la independencia, si quiere usted y yo mañana salimos al balcón del Ayuntamiento y la proclamamos: ‘¡Ya somos independientes!’ Pero no, proclamar la independencia tiene que ser una estrategia. Junts pel Sí y la CUP tienen una estrategia, que son tres leyes, una de las cuales debe servir para que empecemos a legislar sin el permiso de España. Eso ya es proclamar la independencia”.

Se refería a las denominadas “leyes de desconexión” que el PDeCAT, ERC y la CUP aprobaron ilegalmente en el Parlament los pasados días 8 y 9 de septiembre, vulnerando el reglamento de la Cámara. Una actuación que ha llevado a la cárcel a Carme Forcadell.

Malversación de fondos en el Diplocat

A través de estas leyes, los partidos del bloque independentista derogaron de facto la Constitución española en Cataluña y proclamaron que, a partir de ese momento, la región se regiría exclusivamente por las normas que dicte el Parlament. Tal como había adelantado un año antes Vicent Sanchis, desde ese momento el golpe de Estado ya era un hecho.

Durante su conferencia, Vicent Sanchis continuó desgranando todos los pasos que se iban a desarrollar un año y medio después. “La proclamación de la independencia”, afirmó, “es un papelito, que yo he leído alguna versión, que dirá: ‘Proclamamos la voluntad del pueblo de Cataluña de ser independiente. A partir de ahora este Parlament no se supedita al Parlamento de España y comienza a legislar de manera autónoma. A partir de ahora, este Parlament es soberano y el pueblo catalán también“.

“Pero no basta con decir: ya somos independientes”, añadió el actual director de TV3, “para ser independientes nos tendrá que reconocer la comunidad internacional, y tendremos que intentar, o no, llegar a un pacto con el Estado español. Por tanto, si tú te proclamas independiente, puede que mañana no te reconozca nadie. Si quieres hacerlo bien, dices que comienzas el proceso y que ahora va en serio”.

El periodista Vicent Sanchis también reconoció que, ya en ese momento, los responsables de la red de “embajadas” del Diplocat (entonces dirigido por el autodenominado “ministro de Asuntos Exteriores” Raül Romeva, hoy en prisión) estaban cometiendo un delito de malversación, al destinar fondos públicos a un fin ilegal.

“Así es como hay que hacerlo”

“Al día siguiente” de declarar la independencia, explicó el actual director de TV3, “habrá un ministro catalán –porque ya no serán consellers– que se irá a negociar con Bruselas, y una serie de embajadores catalanes que irán por el mundo –ya se está haciendo, pero con la boca pequeña– a sumar adhesiones y complicidades”.

“Así es como hay que hacerlo“, recalcó Vicent Sanchis, “y a lo mejor usted oirá: No, no, un momento, ustedes tienen que hacer un referéndum como el de Kosovo. De acuerdo, que lo acepte España y lo hacemos. La única manera de que España acepte un referéndum es que dejemos de hablar y amenazar (‘que nos vamos, que nos vamos’) y digamos: Ya nos hemos ido“, señaló.

Tan sólo nueve meses después de pronunciar esta conferencia, Vicent Sanchis fue nombrado director de TV3 por el Parlament, en marzo de 2017. Bajo su dirección, hoy la televisión autonómica sigue actuando como el principal medio de propaganda del golpe de Estado independentista, ya que el secretario general del PSOE Pedro Sánchez se negó a que TV3 fuera intervenida mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.