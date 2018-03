Puigdemont pidió asesoramiento al Mossad para crear un servicio de inteligencia “como el CNI o la NSA”

La Agencia Nacional de Seguridad diseñada por el Gobierno de Carles Puigdemont pretendía convertirse en un servicio de inteligencia “como el CNI o la NSA” norteamericana, de acuerdo con los documentos internos a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Parlament aprobó el pasado mes de julio el proyecto de Ley que transformaba el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (CESICAT) de la Generalitat en la denominada Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.

El texto ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, por considerar que excede con creces las competencias del Ejecutivo autonómico. Los propios miembros del Gobierno de Puigdemont habían presumido de que se trataba de una de las “estructuras de Estado” para poner en marcha la República imaginaria de Cataluña.

En sus informes remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, la Guardia Civil sostiene que el Gobierno de Puigdemont pretendía utilizar el CESICAT y el CTTI como “embrión” del futuro “CNI catalán”, es decir, los servicios de inteligencia del Ejecutivo catalán.

Así lo acreditan también los documentos internos de la Generalitat a los que ha accedido OKDIARIO. El dossier elaborado por el CESICAT y el CTTI alude al nuevo organismo como “Agencia Nacional de Seguridad”, con funciones especializadas en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Sin embargo, el mismo dossier compara el coste previsto para este organismo (11,3 millones de euros anuales) con el presupuesto del CNI, es decir, los servicios de inteligencia del Gobierno español, y de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que está centrada en la seguridad de la información.

De este modo, el informe indica que la futura Agencia Nacional de Seguridad de Cataluña tendría un coste de sólo 1,52 euros por habitante, frente a los 4,77 euros del CNI (que maneja para este año un presupuesto de 260 millones de euros) y los 8,75 euros por habitante de la NSA norteamericana (cuyo presupuesto global ronda los 2.700 millones de euros).

En la tabla comparativa, el documento también cifra en 9,42 euros por habitante el coste del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) del Reino Unido (con un presupuesto anual cercano a los 600 millones) y en 1,43 euros por habitante el coste de la más modesta Agencia Nacional de los Sistemas de Información (ANSSI) de Francia (que dispone de 90 millones de euros al año).

En el apartado titulado “Próximos pasos”, el dossier interno de la Generalitat incluye la siguiente recomendación: “Entrar en contacto con los servicios de inteligencia de Israel para conocer la organización de su agencia de Ciberseguridad. La Ertzaintza tiene buenos contactos con empresas y con el mundo gubernamental israelí”. Los servicios de inteligencia de Israel, uno de los más temidos del mundo, son el Mossad.

Esta agencia fundada en 1941 no ha limitado su labor al espionaje. También ha llevado a cabo actividades como la búsqueda y captura de criminales de guerra nazis (en 1960 logró capturar en Argentina a Adolf Eichmann, que luego fue condenado a muerte en Israel) o la ejecución extrajudicial de terroristas: en la denominada Operación Cólera de Dios, agentes del Mossad asesinaron a varios terroristas de la organización Septiembre Negro que habían participado en la masacre de los Juegos de Múnich de 1972.

La portavoz oficiosa del procés Pilar Rahola siempre ha presumido de los buenos contactos que el PDeCAT mantiene con el Gobierno de Israel y auguraba que éste sería el primer país que reconocería la independencia de Cataluña. Cuando el presidente de Israel, Reuven Rivlin, visitó Madrid el pasado mes de noviembre y expresó su apoyo a la unidad de España como “una única entidad estatal soberana”, las últimas esperanzas de muchos independentistas se esfumaron.

El todavía secretario de Telecomunicaciones de la Generalitat, Jordi Puigneró, y el entonces director del CESICAT, Xavier Gatius, encabezaron en noviembre de 2016 una delegación de la Generalitat a Tel Aviv para asistir a una feria internacional de ciberseguridad, como ha informado OKDIARIO.

La prensa independentista aireó que el objetivo real de este viaje era estrechar lazos con el Gobierno de Israel y dar los primeros pasos para crear los “servicios de inteligencia” de la Generalitat, el llamado “CNI catalán”. De hecho, Puigneró y Gatius fueron recibidos en su casa por Leo Gleser, un ex militar que preside la empresa de seguridad International Security and Defense Systems (ISDS Ltd.), considerada como muy próxima al Gobierno de Israel. Algunos medios internacionales señalan que ISDS mantiene muy estrechos vínculos con el Mossad.