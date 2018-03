González ataca en un ‘pinchazo’ al nº 2 de C´s en Madrid: “César Zafra es un hijo de puta y un idiota”

Ignacio González descalificó gravemente al nº 2 de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, César Zafra, por pedir su declaración en el marco de la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid: “Éste es un hijo de puta, éste es un idiota“.

En una llamada telefónica intervenida el pasado 3 de marzo de 2017 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO en el marco del caso Lezo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Ignacio González habla con su hermana diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Isabel González.

Durante la conversación, Isabel González se queja del comportamiento del nº 2 de Ciudadanos en el Comunidad de Madrid, César Zafra, por pedir la declaración de su hermano Ignacio y su exjefe de Gabinete Diego Lozano, en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid.

“Yo el martes voy a hablar con Zafra (César Zafra). Le voy a decir: ‘Oye mira, Zafra, a mí que llames ya a Nacho, que le vas a llamar hasta para la muerte de Kennedy, que no sé que obsesión tenéis con el tema… Pero no entiendo que estés llamando a Diego Lozano, ¿Por qué llamas a Diego Lozano? A ver qué me dice” explica la hermana del expresidente madrileño.

“Éste es un imbécil”, añade, “yo con éste no consigo…, es super ladino, ¿sabes?” añade la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.

“Éste es un hijo de puta, éste es un idiota” espeta Ignacio González mientras la diputada del PP madrileño añade “prefiero hablar con Ramón Espinar (Secretario general de Podemos en Madrid), fíjate lo que te digo”.

A continuación, Isabel González concluye la conversación: “No lo sé, pero bueno, no pierdo nada… voy a hablar con él. A ver qué dice”.

La comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid fue creada en octubre del año 2015 tras la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia regional. Recientemente, el Partido Popular se quejaba de la instrumentalización de dicha comisión por parte de Ciudadanos, PSOE y Podemos con el objetivo de sacar rédito electoral y dañar la imagen del PP.

Precisamente, el hermano de ambos, Pablo González, rehusaba hace dos semanas declarar en la comisión de investigación sobre el caso del campo de golf del Canal de Isabel II por su condición de investigado en el caso Lezo.

Insultos a Rivera y a Ciudadanos

No es la primera vez que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, arremete contra Ciudadanos y su líder Albert Rivera.

Tal y como desvelaba este diario, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO interceptaba el pasado 10 de agosto de 2016 una llamada telefónica efectuada por Ignacio González a Diego Lozano, que fue jefe de su gabinete en la Comunidad de Madrid desde el año 2012 hasta el 2015. Lozano en la actualidad desempeña su labor como gerente de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda EMGV en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid).

Ambos comienzan un diálogo sobre la actualidad política que afecta a Ciudadanos y al propio Partido Popular. Es entonces cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid alude al líder de Ciudadanos para insultarle: “El Rivera (Albert Rivera) es tonto pero que los que le rodean son igualmente tontos”. “A este”, añade, “le van a amargar la existencia” sosteniendo después que cree que en su partido “tienen mucho despiste”.