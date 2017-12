El Ayuntamiento de Barcelona siendo alcalde Trias pagó otros 100.000€ a la fundación de Mas-Colell

El Ayuntamiento de Barcelona, siendo su alcalde Xavier Trias, también contribuyó en las donaciones a la institución ligada a Mas-Colell, Academia Europaea (The Academy of Europe).

El ya ex alcalde de CiU, que se mantuvo al frente del Consistorio entre 2011 y 2015, según los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, también facilitó la cifra de 92.780 euros, repartidos en dos entregas: una de 45.599 euros (42.270 libras, la cifra que figura en la memoria consultada) en 2013 y otra por la misma cantidad, en 2014. Un año antes de que Trias perdiera las elecciones ante la candidatura encabezada por Ada Colau.

El nombre de Xavier Trias, actualmente portavoz del PdeCat en el Ayuntamiento de Barcelona, figuraba en la lista de los conocidos como Paradise Papers como beneficiario de un trust familiar administrado por el RBS Coutts de Suiza.

Así mismo, la familia Trias era propietaria de la compañía JTB Family Settlement que gestionaba Highgate Partners Corp, una sociedad instrumental registrada en las Islas Vírgenes Británicas en noviembre de 2000.

La familia Trias también aparecía relacionada con otros dos subfondos vinculados al mismo banco suizo: The JTB Grandchildren’s Sub Fund y The JTB Family Settlement Maria’s Sub Fund.

Las sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales estuvieron activas hasta 2013 cuando Trias era aún alcalde de Barcelona.

No era la primera vez que Trias se veía implicado en un escándalo por la tenencia de cuentas en el extranjero en paraísos fiscales. En 2014, El Mundo publicó, de fuentes policiales, que el entonces alcalde de Barcelona disfrutaba de cuentas bancarias con 12,9 millones de euros en Suiza y Andorra.

Otra aportación que figura en la memoria de Academia Europeae de 42.270 euros, según el apartado de “donaciones”, aparece asignada en la relación de ingresos junto al epígrafe “Fundacao Catalan”.