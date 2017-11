El juez busca la tapadera matriz de las comisiones de González en Brasil, Chile, Colombia y Panamá

El juez del caso Lezo busca en Brasil, Chile, Colombia y Panamá la “tapadera matriz” con la que Ignacio González y el resto de investigados habrían desviado presuntamente las comisiones fraudulentas obtenidas de los negocios del Canal de Isabel II.

La investigación de las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente de la Comunidad de Madrid en la empresa pública de agua sigue su curso. La mayor preocupación para el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y para la Fiscalía Anticorrupción, pasa por recuperar la mayor parte del dinero público desviado y que fue repartido entre los principales investigados.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO afirman que el juez instructor de Lezo, coordinado con Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, centra sus esfuerzos en encontrar la “tapadera matriz” empleada para canalizar las mordidas obtenidas ilegalmente gracias a las operaciones empresariales efectuadas por el Canal de Isabel II en Latinoamérica.

En este contexto, los esfuerzos por encontrar dicha ‘tapadera’ se centran en cuatro países: Brasil, Chile, Colombia y Panamá. En Brasil, tuvo lugar el pelotazo de la filial Emissao. En 2013, el Canal de Isabel II adquiría la citada compañía brasileña por 21 millones de euros y año y medio después, su valor real apenas alcanzaba los 5 millones.

Los investigadores no descartan que en este país se localizara la citada “sociedad matriz” empleada para desviar las supuestas comisiones conseguidas. No obstante, otra opción de peso que se baraja es que la principal ‘tapadera’ de Lezo se encuentre en Chile

Recientemente, el juez García Castellón localizaba 5,4 millones de dólares en el Banco Popular de Colombia a nombre del testaferro y exdirectivo del Canal de Isabel II en este país, Diego García Arias. Esta cantidad de dinero pertenecería “indiciariamente” a González y al resto de principales investigados.

Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción niega haber alcanzado un pacto con el ex dirigente popular. No obstante, no se descarta que dicho pacto pueda fraguarse en próximas fechas. También en Colombia, se investiga en el marco del caso Lezo la adquisición de la propia Inassa en la época en que Alberto Ruiz Gallardón presidía la Comunidad de Madrid.

Por último, el cuatro ‘punto caliente’ es Panamá donde los investigadores han localizado las sociedades Amalfi y Rafaello, relacionadas presuntamente con el expresidente de la filial colombiana del Canal Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, y con el propio Ignacio González.

Otros paraísos fiscales de Lezo