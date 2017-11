La Guardia Civil implica a nueve senadores de ERC en los preparativos del referéndum ilegal

La Guardia Civil sospecha que nueve senadores del Grupo Parlamentario de ERC participaron en los preparativos del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

La Policía Judicial ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, un amplio informe sobre un encuentro celebrado en Barcelona entre el ex juez Santi Vidal y los nueve senadores, encabezados por su portavoz Mirella Cortés, mientras que Vicepresidencia de la Generalitat dirigida entonces por Oriol Junqueras ultimaba los preparativos de la consulta.

La causa que instruye el juez Ramírez Sunyer se inició precisamente a raíz de la denuncia presentada por Vox y el abogado Miguel Durán contra Santi Vidal, quien en varios actos públicos alardeaba de que la Generalitat había obtenido ilegalmente los datos fiscales de todos los catalanes y ocultaba distintas partidas presupuestarias por importe de 400 millones para organizar el referéndum ilegal.

A raíz de aquellas declaraciones, Santi Vidal se vio obligado a dimitir como senador el pasado mes de enero. Pero sus contactos con sus antiguos compañeros del Grupo Parlamentario de ERC se intensificaron a medida que se acercaba la fecha de celebración de la consulta.

Sabía que tenía pinchado el móvil

La Guardia Civil pudo constatar que, tras declarar como imputado en la causa sobre la organización del 1-O, Santi Vidal extremó las medidas de precaución, como si fuera consciente de que podía tener pinchado el teléfono.

Los agentes tuvieron conocimiento del encuentro del ex juez independentista con los senadores de ERC al interceptar una conversación en la que Vidal realizaba la reserva en un conocido restaurante del Paseo de Gracia de Barcelona, pidiendo que ubicaran a sus acompañantes en un lugar discreto.

En la llamada, Santi Vidal se identificó como “juez y senador”, a pesar de que ya no ocupaba ninguno de los dos cargos. Según la transcripción que obra en el sumario, pidió mesa para ocho u nueve personas y especificó que “todas son cargos del gobierno, diputados, senadores, si los puede colocar en algún lugar discreto”.

Ante este anuncio, la Guardia Civil diseñó un dispositivo para tomar imágenes del encuentro, que finalmente se celebró el pasado 28 de julio en el restaurante Pomarada de la Ciudad condal.

En realidad, no estaba la prevista la presencia de ningún diputado ni “cargo del gobierno”. Los agentes pudieron comprobar que los nueve comensales que acompañaban al ex juez Santi Vidal eran nueve senadores de ERC: Mirella Cortés, Anna Azamar, Bernat Picornell, Joaquim Ayats, Jordi Martí, Josep Rufa, Laura Castell, Miguel Ángel Estrade y Miguel José Auba.

Los agentes que formaban parte del dispositivo de seguimiento tomaron imágenes de la llegada de cada uno de los senadores y de cada uno de sus movimientos, aunque no lograron identificarlos hasta más tarde. El primero en llegar fue Miguel Ángel Estrade, que ya se encontraba en el interior del restaurante cuando apareció Santi Vidal.

El encuentro se prolongó desde las 2 de la tarde hasta las 16,25 horas, cuando todos los asistentes empezaron a abandonar el local. Josep Rufa se fue caminando hacia la estación de Sants, Estrade conduciendo su vehículo que había dejado en el parking del Paseo de Gracia y Laura Castell se subió a un coche descapotable BMW 420 que le recogió en la misma puerta del restaurante.

Pocos minutos después la Guardia Civil interceptó otra conversación en la que el ex juez Santi Vidal informaba a su mujer del encuentro. Los agentes apuntan en su informe que la comida pudo servir para comentar los detalles de la organización del referéndum, que en ese momento estaba ultimando la Vicepresidencia de la Generalitat dirigida por Oriol Junqueras, hoy en prisión.

Unos preparativos en los que tuvieron un papel muy relevante el ex secretario general de Vicepresidencia Josep María Jové, el ex secretario general de Hacienda Lluís Salvadó y el ex director de Estrategia del CTTI Josué Sallent, que se encargó de coordinar la puesta a punto de la web del referéndum y el voto por correo de los catalanes residentes en el extranjero.