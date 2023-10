Argentina decidirá su futuro político el próximo 19 de noviembre en una segunda vuelta en la que el libertario Javier Milei (La Libertad Avanza) y el peronista Sergio Massa (Unión por la Patria) volverán a encontrarse en las urnas. La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, destaca en una entrevista exclusiva con OKDIARIO el gran logro de haber llegado a luchar cara a cara con el kirchnerismo para una fuerza con sólo dos años de vida. «Hemos logrado entrar a la segunda vuelta, hemos logrado que 34 diputados sean electos, ocho senadores y estamos luchando contra el gigante de la política argentina. Vamos a intentar conseguir la proeza de acabar con el kirchnerismo».

«Ha sido un proceso sumamente vertiginoso el de estos dos años, no solamente por la formación del Frente, sino también por la difusión de las ideas que defendemos. El respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad, al Estado de derecho y todas estas ideas que debieran ser la moneda común en cualquier nación que se considere democrática y que se considere respetuosa de las instituciones y de la ley. Aquí en Argentina han sido algo excepcional poder plasmar todas esas ideas, lograr un resultado electoral, presentar una propuesta y estar en el balotaje definitivamente es un resultado magnífico», explica Villarruel.

La entrevista se realiza en el Hotel Libertador de Buenos Aires, el búnker de La Libertad Avanza, donde el núcleo duro de Javier Milei diseña la estrategia con la que intentará seducir a Juntos por el Cambio de que le apoye en segunda vuelta. No será fácil, pero algunos comienzan a dar el paso. Dirigentes como el ex secretario de Energía de Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, o el diputado nacional Waldo Wolff ya han salido a respaldar a Milei, aunque «a título personal».

Villarruel le tiende una mano a todos los que no les votaron, pero quieren enterrar de una vez por todas al kirchnerismo: «Necesitamos todos los votos. Y yo lo he dicho desde el 2021 que fui electa. Acá hay lugar para todos y tengo un mensaje en todo momento de abrazarles también. Hay muchas personas viviendo en la calle. Eso, eso no pasaba en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo un deterioro a nivel cultural, a nivel de la salud, que lo vimos en la pandemia. ¿Cómo no va a haber lugar para los demás? El que quiera un cambio es bienvenido. Acá el enemigo es el kirchnerismo y los que hemos luchado contra el kirchnerismo desde que Néstor Kirchner fue electo en 2003, hace 20 años, tenemos muy en claro quién es el enemigo».

Sobre las sospechas de fraude, Villarruel se muestra cauta, pero confiesa sus dudas: «Elección tras elección en la República Argentina, la democracia se pone en juego en el momento en el que se roban las boletas, las cortan de manera de hacerlas nulas al momento del conteo, con conteos que no siempre son tan exactos o que están ajustados a la cantidad de boletas que hay en esa urna. Por lo cual es sumamente raro, no te lo voy a negar, que quien es el ministro de Economía y uno de los principales responsables de la hecatombe que estamos viviendo, sea el que haya logrado resultar primero en la elección con 6,6 o siete puntos más. Pero creo que estas denuncias de fraude siempre se resuelven en la Justicia»

Acabar con el kirchnerismo no será fácil: «Tienen el poder del Estado, tienen el poder de la caja del Estado, el poder de la pauta (publicidad estatal) en medios masivos de comunicación, tienen un poder en el cual nosotros éramos un pequeño espacio. Lo seguimos siendo de tres diputados, cinco legisladores, algunos concejales diseminados en el país y fuimos contra el kirchnerismo y ellos han aumentado seis puntos, pero han aumentado sólo seis puntos con todo el aparato del Estado. Nosotros logramos mantener nuestro foco, nuestro cúmulo de votantes fieles y ahora vamos por sumar, por achicar la diferencia y por superarlos. No te digo que no tenga un carácter de proeza, que no sea algo difícil, pero creo que lo podemos lograr».

Vea aquí la entrevista completa a Victoria Villarruel.