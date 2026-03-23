Trump planta una estatua del «héroe» Cristóbal Colón en la Casa Blanca y se carga la leyenda negra

El presidente de EEUU, Donald Trump, lo anunció hace un año y hoy ya es una realidad: una estatua de Cristóbal Colón ha sido colocada discretamente en los terrenos de la Casa Blanca, más exactamente, en el lado norte del edificio de oficinas Eisenhower, muy cerca del Ala Oeste y visible desde la avenida Pensilvania.

Se trata de una réplica exacta de otra estatua de Cristóbal Colón que originalmente estaba en Baltimore y que fue derribada y vandalizada durante las protestas masivas que siguieron al asesinato de George Floyd en verano de 2020.

Aquella figura de mármol de Cristóbal Colón terminó en el puerto interior de la ciudad; dos años después, sus fragmentos recuperados han servido de modelo para reconstruirla, cuenta The New York Times.

Con esta iniciativa, la Administración Trump evidencia su cruzada antiwoke y, sobre todo, abomina de la leyenda negra que señala a España y a Colón como genocidas de América tras la Conquista.

De hecho, durante la proclamación oficial del Columbus Day (Día de Colón), Trump describió al conquistador como «the original american hero» (el héroe americano original), un «gigante de la civilización occidental» y uno de los hombres más valientes y visionarios que han pisado la Tierra. En el texto oficial de la Casa Blanca que proclamaba el día oficial, reiteró que Colón fue «un verdadero héroe americano» y que toda la nación está eternamente en deuda con su determinación incansable.

Cruzada ‘antiwoke’

Con la estatua de Cristóbal Colón, la administración Trump reivindica al navegante genovés como figura fundacional y heroica de la historia estadounidense, en contraste con los movimientos woke que en los últimos años han cuestionado o eliminado numerosos homenajes a Colón en distintas ciudades del país.

De hecho, tras las protestas masivas en las calles tras el asesinato de George Floyd, más de 30 estatuas similares desaparecieron, ya sea por acción directa de manifestantes o por decisiones municipales. Un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, lo expresó claramente: «En esta administración, Cristóbal Colón es considerado un héroe y el presidente se encargará de que siga siendo honrado así por generaciones venideras».

La colocación nocturna y la ubicación elegida —junto a oficinas clave del poder ejecutivo— refuerzan el mensaje simbólico.