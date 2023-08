Trump expulsará a todos los ilegales en «la mayor operación de deportación en la historia de EEUU»

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se presenta de nuevo como candidato del partido republicano a las elecciones generales de 2024, aseguró durante un mitin que utilizará los recursos que sean necesarios para expulsar a todos los inmigrantes ilegales. «Utilizaremos todos los recursos estatales, locales, federales y militares necesarios para llevar a cabo la mayor operación de deportación nacional en la historia de los Estados Unidos. Y no tenemos elección», dijo.

TRUMP: «We will use all necessary state, local, federal, and military resources to carry out the largest domestic deportation operation in American history.» pic.twitter.com/ZPf1W7Mw7r

