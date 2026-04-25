El presidente de EEUU Donald Trump ha cancelado el viaje previsto de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, donde debían mantener contactos indirectos relacionados con las conversaciones con Irán. Trump ha tomado esta decisión después de que el ministro de Exteriores de la dictadura de los ayatolás de Irán plantase a la delegación de EEUU y abandonase Islamabad este sábado sin esperar a Witkoff y Kushner, el yerno de Trump. «Tenemos todas las de ganar. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de nada», ha declarado Trump.

Donald Trump ha declarado que los negociadores estadounidenses Jared Kushner, el yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado del presidente, no viajarán como estaba previsto. Los enviados estadounidenses tenían preparado reunirse con representantes iraníes en Pakistán este fin de semana. La decisión de Trump llega tras la salida del ministro de Exteriores de la tiranía de los ayatolás de Irán, Abbas Araghchi, de Islamabad este sábado sin esperar a la delegación estadounidense. El ministro de los ayatolás había mantenido previamente una agenda de reuniones con autoridades civiles y militares pakistaníes, pero abandonó el país rumbo a Omán como parte de una gira diplomática que también incluye una parada en Rusia, donde se verá con el presidente Vladimir Putin.

El ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura de Irán, Abbas Araghchi, ha visitado Islamabad, donde se ha reunido este sábado con altos cargos pakistaníes, pero luego ha partido hacia Omán como parte de una gira diplomática.

Durante su estancia en Islamabad, Araghchi mantuvo reuniones con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y con el jefe del ejército, Asim Munir. Las conversaciones, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de la dictadura de los ayatolás de Irán, se centraron en los últimos acontecimientos relacionados con el alto el fuego entre Washington y Teherán, así como en la situación de seguridad regional.

Tras concluir su agenda en la capital, el ministro iraní eha mprendido su viaje hacia Omán, siguiente etapa de su gira diplomática, que también incluye una visita prevista a Rusia, donde podría reunirse con el presidente Vladímir Putin.