Trump asegura que está «muy cerca» de un acuerdo para la liberación de los rehenes de Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado que está «muy cerca» de conseguir un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista en la Franja de Gaza y poner fin a la ofensiva israelí. «Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra», ha declarado el líder republicano ante la prensa este viernes.

Trump ha presumido de que, de poner fin al conflicto en Gaza, ésta sería la octava guerra con la que logra terminar desde que recuperó la presidencia de Estados Unidos el pasado enero. El líder estadounidense se reunió el pasado martes, durante la cumbre de la Asamblea General de la ONU, con representantes de países árabes y musulmanes a los que prometió que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania.

El presidente estadounidense tiene previsto reunirse con Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, en la Casa Blanca el próximo lunes. El encuentro entre los dos mandatarios será la quinta reunión que ambos mantienen en lo que va de año.

Netanyahu ha intervenido este viernes en la Asamblea General de la ONU. El líder israelí ha criticado la decisión de varios países de reconocer el estado de Palestina, algo que ha considerado una «recompensa» para el antisemitismo y para los que asesinan judíos.

Algunas delegaciones han abandonado la sala a la llegada de Netanyahu. Los representantes de varios países le han recibido entre gritos y abucheos que han sido contrarrestados por los aplausos de otros presentes.

España ha sido uno de los países que se ha ausentado durante el discurso del primer ministro de Israel. Aunque la delegación no ha abandonado la Asamblea con Netanyahu presente, como sí han hecho otras. Según fuentes oficiales, España ya había acordado con otros países no asistir al discurso.