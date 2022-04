Varias personas han resultado heridas de bala tras un tiroteo en el Metro de Nueva York. La Policía de la ciudad busca a un hombre que podría llevar un chaleco naranja de construcción y que habría huido de la estación de Brooklyn, donde se ha producido el incidente. Según las primeras informaciones, el sospechoso podría haber lanzado un dispositivo antes de disparar, pero no se sabe de momento si se trataría de un explosivo. Sigue en directo la última hora del tiroteo en Nueva York hoy.

Ocurría sobre las 8.30, hora local, a la estación de metro de la calle 36, en el vecindario de Sunset Park de Brooklyn.

Los pasajeros que viajaban en el metro huyen despavoridos en el momento que se producen los disparos en el interior del vagón de metro. Tal y como se muestra en en esta red social.

So this just happened #NYC

3 ppl shot. Suspect was dressed as an MTA employee. Used smoke bombs pic.twitter.com/dMiYQyKjFJ

— Will B. Wylde (@IXIXI_45) April 12, 2022