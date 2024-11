Aparte de los dos grandes partidos en EEUU, Republicano y Demócrata, hay otros, generalmente denominados third parties (terceros partidos) que podrían arrastrar hacia sí a una parte del electorado demócrata o republicano, complicando la votación de este domingo que se prevé «muy ajustada».

Estos third parties o terceros partidos son:

el Partido Verde ( Green Party )

) los Libertarios ( Libertarian Party )

) el Partido de la Constitución ( Constitution Party )

) el Partido de la Ley Natural (Natural Law Party).

La influencia de estos third parties podría ser tal en el resultado que incluso uno de los candidatos independientes, Robert F. Kennedy, cuya papeleta estará en más de 25 estados, terminó pidiendo el voto para Donald Trump. Parecía claro que las papeletas a su candidatura podrían costarle la presidencia al magnate e inclinar la balanza a favor de Kamala Harris. De hecho, Kennedy en principio iba a estar en las papeletas de Michigan y Wisconsin, dos swing states que reparten 25 delegados electorales, según explica el The New York Times.

Los candidatos de los ‘third parties’

En estas elecciones los candidatos de estos third parties, que no son conocidos para el público general y gran parte de los votantes

Robert F. Kennedy Jr. (candidato independiente)

(candidato independiente) Jill Stein (Partido Verde)

(Partido Verde) Chase Oliver (Partido Libertario)

(Partido Libertario) Cornel West (candidato independiente)

Como cada Estado tiene sus propias normas y umbrales electorales, Kamala Harris y Donald Trump serán los únicos que tengan papeleta en todos los colegios electorales de los 50 estados, mientras que los candidatos de los third parties solo podrán ser votados en algunos de ellos.