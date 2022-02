Tanques rusos han entrado ya en la provincia ucraniana de Donetsk. Así lo confirman vecinos de esta zona prorrusa del Donbás, que han sido testigos de cómo los vehículos circulaban ya dentro de Ucrania.

Un vecino asegura haber visto tanques y otros equipos militares en las afueras de Donetsk, la capital de una de las dos regiones separatistas del este de Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, las reconociera como independientes, según conforma Reuters.

A @Reuters witness saw tanks and other military hardware on the outskirts of Donetsk, the capital of one of two breakaway regions of eastern Ukraine, after Russian President Vladimir Putin recognized them as independent https://t.co/CfsYwia0bM pic.twitter.com/60YcnUyGvs

— Reuters (@Reuters) February 22, 2022