Un tiroteo en la región mexicana de Sonora ha dejado las escalofriantes imágenes que aquí recogemos en las que se ve cómo los alumnos de una clase se esconden bajo las mesas del aula, siguiendo las indicaciones de su profesora, mientras en la calle se escuchan atronar los disparos de un tiroteo que se estaba produciendo en ese momento y que, según primeras informaciones, ha dejado un muerto.

Estos hechos, sucedidos en la colonia El Sahuaral, frente a la escuela Mario Silva Cortez, tuvieron lugar en plena luz del día, a las 14:00 horas. «Todos abajo, no pasa nada, no pasa nada, no se muevan por favor», pedía la profesora, mostrando una estimable calma ante el terror que se escuchaba en el exterior de la escuela.

Se ha confirmado que todos los chicos superaron el trance sin mayor problema y, cuando todo se calmó, pudieron salir de clase y reunirse con sus familiares fuera de peligro.

Según se ha relatado, los disparos que se escuchan en el vídeo provenían de un ataque con armas de fuego contra un vehículo. Además del mencionado fallecido, dos personas más resultaron heridas en este incidente.

Se da la circunstancia de que justo hace dos días, en otra escuela de la misma región de Sonora se realizaron simulacros de tiroteos para entrenar a los estudiantes acerca de cómo responder ante este tipo de situaciones, con ciertas críticas por el alarmismo de esa práctica. Ahora ha quedado claro que la prevención tenía su razón de ser.