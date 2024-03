Una superviviente del ataque terrorista de Moscú: «Disparaban de forma metódica y en silencio»

«Caminaban y nos disparaban mientras se acercaban. Había cinco o seis, caminaban y disparaban así. Disparaban hacia arriba, no gritaron, no dijeron: ‘Todo el mundo al suelo, os mataremos’. Andaban y disparaban a todo el mundo de forma metódica en silencio». Así, ha explicado Anastasia Rodionova, una de las supervivientes del ataque en la sala de conciertos Crocus City Hall en Moscú, en la que han muerto asesinadas 133 personas y 144 han resultado heridas.

«El sonido de los disparos resonaba, no podíamos entender qué pasaba. Esto es increíble. Entiendo sólo ahora que tengo suerte. Vine a casa, mi abrigo estaba cubierto de sangre. Alguien me protegió con su cuerpo. Había gente que corría detrás de mí, y me cubrieron. A mí y a mis parientes, corrían a mi lado», ha recordado Anastasia Rodionova del ataque terrorista del viernes en Moscú, en el que cuatro terroristas con armas automáticas y pistolas entraron en la sala de conciertos Crocus City Hall. Lo hicieron de forma tranquila. Acto seguido dispararon a bocajarro en ráfagas cortas que cayeron a sus víctimas mientras suplicaban por su vida bajo una lluvia de balas.

Fue entonces cuando la gente empezó a correr hacia las salidas mientras se escuchaban los ruidos de los disparos por encima de los gritos de los asistentes, que intentaban ponerse a salvo. Los terroristas recorrieron la sala de conciertos, mientras apuntaban y luego disparaban a sus víctimas. Algunas corrieron mientras intentaban escapar. Otros se escondieron detrás de los asientos. Empezó a desatarse el fuego, cuyas llamas se extendieron rápidamente por una superficie de 12.900 metros cuadrados. Después, el techo se derrumbó.

Otro superviviente ha recordado que «dos minutos antes de que empezara el concierto, se oyeron estruendos, algunas explosiones desde los pisos inferiores, los altavoces avisaron a los poseedores de entradas de que había un tiroteo». Poco después pudieron salvar su vida por un guardia de seguridad. Según su relato, les dejó entrar en la sala de calderas donde se escondieron detrás de los tanques de agua. «Había unas 50 personas allí dentro en medio del humo durante unos 25 ó 30 minutos. Nos salvamos por los hidrantes que funcionaban allí, mojamos la ropa y nos la pusimos en la cara, nos sentamos en el suelo lo más bajo posible e intentamos romper las puertas, que estaban atrincheradas por la parte de atrás», ha destacado.

El grupo terrorista ISIS ha reivindicado la autoría del brutal atentado a última hora de este viernes, lo cual ha llevado a pensar a que este ataque terrorista pueda representar un resurgimiento internacional del grupo terrorista.

Esta reivindicación se ha confirmado por funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, que han reconocido que este ataque terrorista es autoría de una rama del grupo terrorista conocido ISIS en Jorasán, una de las provincias de Irán, o ISIS-K, que ha estado activo en Pakistán, Afganistán e Irán. Washington investiga esta línea debido a que ISIS-K ya había atacado la embajada rusa en Kabul (Afganistán) y ha difundido abundante propaganda contra el Kremlin.