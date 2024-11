Scholz destituye al ministro de Finanzas y pedirá un voto de confianza ante el Parlamento de Alemania

Olaf Scholz, canciller de Alemania, ha destituido al liberal Christian Lindner, ya ex ministro de Finanzas, este miércoles por diferencias en la crisis interna del Gobierno de coalición. Scholz ha anunciado tras destituir a Lindner que pedirá un voto de confianza ante el Parlamento alemán el próximo 15 de enero. El Gobierno de Alemania está formado por una coalición entre el Partido Socialdemócrata de Scholz, el Partido Liberal (FDP) de Lindner y Los Verdes.

«Acabo de solicitar al presidente (Frank-Walter Steinmeier, también socialdemócrata) que libere de sus funciones al ministro de Finanzas. Me veo obligado a dar este paso para evitar daños a nuestro país», ha dicho Scholz en una declaración ante la prensa este miércoles. El canciller alemán también ha indicado que ya no confía en Lindner, el líder del Partido Liberal, y ha indicado que «sólo le importa la supervivencia de su propio partido». El líder del Ejecutivo ha asegurado que Lindner ha usado «tácticas políticas partidistas mezquinas». Scholz ha acusado al liberal de irresponsabilidad e insiste en que no quiere «seguir sometiendo al país a este tipo de comportamiento».

Scholz ha asegurado que se someterá a una moción de confianza ante el Bundestag el próximo 15 de enero para intentar conseguir el apoyo del Parlamento y evitar convocar elecciones anticipadas. En caso de perder la moción de confianza, el canciller tendría que disolver el Parlamento y adelantar las elecciones. Scholz intenta presionar así a los partidos de la oposición, especialmente a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), para conseguir su apoyo y evitar unas elecciones que pueden beneficiar a Alternativa por Alemania, partido de extrema derecha en pleno auge.

Lindner había propuesto celebrar los comicios a principios de 2025 debido a las diferencias existentes entre los socios del Gobierno de coalición, especialmente en materia económica. El agujero de 1.000 millones de euros en los Presupuestos alemanes y la crisis económica, cuya respuesta ha generado dudas en la alianza, son algunos de los motivos de la ruptura. Tampoco ha ayudado la intención de los socialdemócratas de aumentar el déficit para financiar, entre otras cosas, a Ucrania en su defensa contra la invasión de Rusia.

En respuesta, Lindner, ya ex ministro de Finanzas, ha acusado a Scholz de provocar una ruptura «calculada» de la desgastada coalición. «Su declaración cuidadosamente preparada esta noche demuestra que Olaf Scholz ya no estaba tratando de llegar a un acuerdo que fuera viable para todos, sino más bien una ruptura calculada de esta coalición», ha subrayado el liberal en rueda de prensa tras ser destituido.

Lindner ha señalado a sus ex socios de Gobierno por no aceptar sus propuestas para intentar responder a la crisis por el agujero de 1.000 millones de euros en los Presupuestos y la crisis económica. «Sus contrapropuestas son débiles, poco ambiciosas y no hacen nada para superar la debilidad fundamental de nuestro país en el crecimiento para que podamos mantener nuestra prosperidad, nuestra seguridad social y nuestra responsabilidad ambiental», ha señalado el liberal. Lindner ha asegurado además que Scholz había pedido en última instancia que suspendiera el límite de la deuda consagrado en la Constitución. «No podía estar de acuerdo con esto», ha dicho el ex ministro de Finanzas.