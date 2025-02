Rutte, líder de la OTAN, urge a Europa a ser autosuficiente en Defensa en «cuatro o cinco años»

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, ha abierto este jueves el melón una OTAN sólo de Europa para poder dirigir su propia defensa tras ver cómo Donald Trump ha emprendido unilateralmente, al margen del Tratado Atlántico las negociaciones de paz en Ucrania.

En la reunión de ministros de Defensa en Bruselas, Rutte ha hablado de un plazo de cinco años para que Europa logre la autosuficiencia en materia de defensa. En concreto, ha dicho que «claramente, tenemos que hacer más en defensa y gastar más, porque sabemos que no podremos defendernos por nosotros mismos en cuatro o cinco años».

A la cita también ha asistido el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien ha sido muy claro y ha respaldado la idea de que Europa debe prepararse para su propia defensa. Hegseth no ha ocultado que la Administración Trump ha cambiado sus prioridades; ahora tiene sus ojos en la seguridad nacional y en la contención de China en el Pacífico.

Hegseth ha rechazado la idea de que EEUU está socavando la seguridad de la OTAN o de Europa y dijo que «ellos [Europa] deberían ser responsables de la defensa en el continente».

