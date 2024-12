Rusia aumenta los ataques en Siria tras la ofensiva de los rebeldes contra el Gobierno de Assad

Rusia y Siria han aumentado este domingo los ataques contra los rebeldes en el norte de Siria, en represalia por la repentina ofensiva que ha costado al régimen el control de la segunda ciudad del país, Alepo. Los rebeldes han capturado una importante base militar al este de Alepo y amplias zonas de las provincias de Alepo e Idlib. Los rebeldes han encontrado poca resistencia sobre el terreno por parte de las fuerzas del régimen, debido a que los principales patrocinadores de Siria -Irán y Rusia- están centrados en sus propios conflictos. Según la organización White Helmets (cascos blancos, en inglés), 18 civiles han muerto en los ataques de la aviación rusa y siria este domingo en los barrios de Al-Qusour, Al-Khamara y Al-Shamali en la ciudad de Idlib y los alrededores de Alepo. Mientras, 125 han resultado heridos en los bombardeos.

El éxito de los rebeldes de este fin de semana ha supuesto el mayor desafío en ocho años para el presidente Bashar al-Assad. Entonces, gracias a la aviación rusa, Assad pudo frenar los avances rebeldes en la guerra civil. La guerra civil en Siria vuelve a ganar notoriedad después de que una nueva coalición rebelde lanzara un ataque sorpresa, arrasando la segunda ciudad más grande del país, Alepo.

Es la primera vez que las fuerzas de la oposición se apoderan de territorio en Alepo desde 2016. El conflicto ha causado más de 300.000 muertos, ha expulsado del país a casi seis millones de refugiados y tiene amplias ramificaciones en toda la región y más allá.

El ataque comenzó el miércoles después de que los rebeldes formaran una nueva coalición llamada Mando de Operaciones Militares. Barrieron zonas a las afueras de Alepo y los residentes han dicho ahora que controlan gran parte de la ciudad, encontrando poca resistencia en el camino. En respuesta al avance rebelde, las fuerzas aéreas rusas y sirias lanzaron una ofensiva aérea en las provincias de Alepo e Idlib.

Scenes after Syrian regime aircraft targeted the neighborhoods of Al-Qusour, Al-Khamara, and Al-Shamali in #Idlib city, today. 9 civilians were killed, including 3 children and a woman, and 59 others, including 21 children and 19 women, were injured.

#WhiteHelmets #Syria pic.twitter.com/ofFjEhENe7

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 1, 2024