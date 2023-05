Qué Pedro Sánchez resta y no suma es una máxima que ya no solamente se repite dentro de España, sino también fuera. La revista por excelencia de los funcionarios de la Unión Europea en Bruselas, Politico, dedica en su último número un reportaje especial, para destacar que el presidente del gobierno español se ha convertido en un «problema» para el PSOE por su «impopularidad». Ponen como ejemplo el caso de Sevilla.

El reportaje, titulado «Los socialistas españoles tienen un problema con Sánchez», hace referencia al papel que el jefe del Ejecutivo tendrá supuestamente sobre los resultados electorales de las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo: «El primer ministro socialista, Pedro Sánchez, no estará en las papeletas cuando los españoles voten este domingo, pero de alguna manera él también estará».

La revista utiliza para ilustrar la información un cartel electoral con el rostro de Pedro Sánchez caricaturizado como un payaso y también como un demonio con cuernos y dientes de vampiro.

Para este medio de comunicación, las elecciones municipales del próximo domingo suponen un ensayo general para las elecciones generales que se celebrarán a final de año. Añade que esto es una mala noticia para candidatos socialistas, como el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz, que «trata de ser reelegido sobre la base de sus propios méritos, aunque podría acabar perdiendo su puesto debido a la impopularidad de Sánchez».

Politico subraya que, de acuerdo con las encuestas, tres de cada cuatro españoles decidirán su voto pensando en clave local, pero un 25% admite que dependerá de cuestiones nacionales, lo cual es un problema para varios alcaldes «porque Sánchez es una figura que polariza en la sociedad española».

El problema para el candidato socialista de Sevilla, a juicio de la publicación, es que cuando los ciudadanos tengan que votar este domingo basarán su decisión, no solo en su desempeño«sino también la reputación del partido». A ello hay que sumar los recientes episodios de supuesta compra de votos en los que han participado numerosos dirigentes del Partido Socialista de toda España.

La publicación recuerda que la percepción dentro de España del gobierno es negativa y que todos los partidos que han apoyado a Sánchez han sufrido una caída en los sondeos: «desde mayo del año pasado los socialistas españoles han estado por detrás del Partido Popular, el cual está actualmente siete puntos por delante». Uno de los aspectos que, según este medio de comunicación, explican la impopularidad de Sánchez, «es el hecho de estar gobernando con partidos de extrema izquierda con los que él dijo que nunca gobernaría».

También expone el punto de vista del líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, quien admite que la impopularidad de Sánchez se ha convertido en un factor relevante de las elecciones municipales. Además de invocar la falta de apoyo del presidente del gobierno, se hace referencia a los 44 miembros de ETA que fueron incluidos en las listas oficiales de Bildu a principios de mes.

No es la primera vez

El gobierno de Pedro Sánchez ha sido sucesivamente objeto de crítica por la prensa internacional. Su gestión de la crisis del coronavirus fue puesta como ejemplo de lo que no había que hacer. Por ejemplo, en marzo de 2020, el diario estadounidense New York Timescriticó duramente la gestión que hizo el gobierno de España de la crisis sanitaria poniendo en evidencia a Sánchez. Unos meses después, la revista de información económica, The Economist, echó un rapapolvo al gobierno por la gestión de la pandemia y del desastre sanitario que habían colocado a España «como punto negro del coronavirus». Del mismo modo, la misma publicación rebajó a España en su desempeño democrático al cabo de unos meses.