Por qué Michelle Obama no va a la toma de posesión de Donald Trump con su marido el ex presidente Barack Obama el próximo, 20 de enero en el Capitolio: ¿es Jennifer Aniston el motivo? La prensa británica así lo afirma. Ya en pasado octubre la prensa de Estados Unidos. La ausencia de Michelle Obama en la toma de posesión de Trump vuelve a retomarse después de que faltara al funeral del presidente demócrata Jimmy Carter. Entonces, se vio a Barack Obama que acudió solo. Por protocolo se sentó al lado del presidente electo Donald Trump con el que tuvo una animada conversación, bajo la atenta mirada de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que perdió las elecciones del pasado 5 de noviembre contra Donald Trump.

Ya el pasado octubre en Estados Unidos, se apuntó en el popular podcast de cultura pop: Who? Weekly que los Obama «viven vidas separadas». En este podcast, se aseguró que la actriz Jennifer Aniston y Barack Obama están juntos. Entonces, la actriz Jennifer Aniston desmintió su supuesta relación con Barack Obama: «Es falso. No es verdad. Lo conocí una vez, conozco a Michelle más que a él».

En una biografía de no autorizada sobre Obama, publicada en 2017, escrita por el Premio Pulitzer David Garrow, Sheila Miyoshi Jager, una ex novia con la que Barack Obama estuvo a punto de casarse antes de conocer a Michelle, reveló que habían mantenido una relación, aunque ocasional, entre 1991 y y 1992, cuando ya llevaba un par de años con Michelle. «Siempre me sentí mal por eso», le explicó Jager a Garrow.

A finales de 2013, se afirmó que el matrimonio de los Obama había terminado después de que Michelle descubriera que los guardaespaldas del Servicio Secreto habían encubierto las infidelidades del entonces presidente de Estados Unidos. En aquel momento, se destacó que habían tenido grandes discusiones después de que Obama se hiciera un selfie con primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt, durante el funeral de Nelson Mandela. Entonces, se hizo viral el momento en el que Michelle Obama miró con mala cara a Obama mientras se fotografiaba con Helle Thorning-Schmit.

Recaudación de fondos para Obama

La actriz Jennifer Aniston ha organizado diferentes fiestas de recaudación de fondos para dos campañas de Barack Obama en 2008 y 2012. La última fue en 2012, cuando preparó una fiesta con George Clooney y Barbra Streisand, que consiguió 1,3 millones de dólares.

A lo largo de los años, Jennifer Aniston ha donado en diferentes ocasiones a los distintos candidatos demócratas. A Barack Obama le ha dado dinero en dos ocasiones. Según los registros de la organización que estudia las donaciones de campaña, Open Secrets, Jennifer Aniston donó a Barack Obama 2.300 dólares en septiembre de 2008, dos meses antes de que Obama ganase las elecciones al entonces senador de Arizona John McCain. En septiembre de 2007, donó a Barack Obama 2.300 dólares. En 2016, donó a un grupo demócrata 30.700 dólares y la candidata demócrata Hillary Clinton 2.700 dólares. Entonces, Clinton perdió las elecciones presidenciales contra Donald Trump.