Putin asciende a un alto cargo del servicio penitenciario de Rusia tras la muerte de Navalni

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ascendido a un alto cargo del Servicio Federal Penitenciario del país sólo cuatro días después de la muerte del principal opositor, Alexéi Navalni, que falleció en la prisión de Yamalo-Nenets.

Putin ha otorgado al subdirector del servicio, Valeri Boyarinev, el rango especial de coronel general, una distinción con la que reconoce el trabajo desempeñado por el funcionario de prisiones, según recoge un decreto presidencial publicado este mismo martes.

El servicio penitenciario informó el pasado viernes de que Navalni se desplomó tras encontrarse mal de manera repentina. Poco después, falleció sin que los médicos de la prisión pudieran hacer nada por él, según la versión del centro.

Boyarinev trabaja al frente del servicio penitenciario desde julio de 2022 y supervisa la Dirección Principal Operacional y la Dirección Principal de Apoyo a las Actividades de las Unidades Operacionales.

Algunas voces le han acusado ahora de «cumplir con el deseo de Putin de eliminar físicamente a su principal opositor», Alexéi Navalni. Asimismo, aseguran que bajo su liderazgo cientos de presos ucranianos han sido torturados y forzados a confesar graves delitos.

Cabe recordar que sólo dos días después de la muerte de Navalni, algunos medios de comunicación rusos aseguraron que el cadáver del disidente ruso tenía «hematomas por convulsiones». Las fuentes de esa noticia serían algunos de los médicos que le atendiarion.

Según la información oficial, Navalni se encontraba recluido en la colonia penal IK-3, ubicada en la remota ciudad de Kharp, al noreste de Moscú. Pero lo cierto es que la madre del opositor ruso se desplazó a la morgue donde les indicaron que estaba el cuerpo, pero estaba cerrada y les negaron que se encontrara allí.

Medios locales rusos revelaron, además, que el cuerpo de Navalni fue llevado a la morgue del Hospital Clínico del Distrito de Salekhard, donde los paramédicos que lo recibieron pudieron constatar que presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo, «principalmente en la cabeza y en el pecho».

«Se detectaron moratones en la cabeza y el pecho de Navalny cuando su cuerpo llegó al hospital la semana pasada», indicó un paramédico al periódico independiente ruso Novaya Gazeta Europe en un artículo que fue publicado este domingo. «Como paramédico experimentado, puedo decir que las lesiones descritas por quienes las vieron parecían ser por convulsiones», agregó el sanitario.

Su familia ha denunciado varias veces durante estos días que todavía no les han entregado el cadáver y aseguraron que el presidente ruso «lo mató». «Estaba sano y contento de estar vivo», afirmó su madre en redes sociales, desechando la idea del suicidio y de un fallecimiento repentino.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, señalaron a Putin, asegurando que ha sido «asesinado lentamente» y que el régimen ruso rendirá cuentas por este caso.

En un comunicado conjunto, la líder del Ejecutivo europeo y el jefe de la Diplomacia europea señalaron al régimen ruso por no atender las demandas de salud de su principal opositor, que fue condenado a 19 años de cárcel.

«Fue asesinado lentamente por el presidente Putin y su régimen, que nada temen más que la disidencia de su propio pueblo. No escatimaremos esfuerzos para que los dirigentes políticos y las autoridades rusas rindan cuentas», señalaron pidiendo a Moscú que esclarezca todos los hechos en torno a su fallecimiento y libere inmediatamente a los demás presos políticos encarcelados en el país.

Met Yulia Navalnya to express EU solidarity in this horrible moment.

Despite not having been allowed to visit @navalny for years after politically motivated rulings & his unjustified detention, Yulia’s spirit is unbreakable. Putin is responsible for murder & will be accountable.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 16, 2024