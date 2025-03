¿Protegería la OTAN a Ceuta y Melilla de un ataque marroquí? El tratado fundacional no lo deja claro

La protección de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, situadas en el norte de África, ha vuelto a ser noticia tras las declaraciones del almirante Juan Rodríguez Garat asegurando que un ejército europeo garantizaría mejor que la OTAN la defensa de Ceuta y Melilla de hipotéticas amenazas de Marruecos tras su rearme y su mayor preparación militar. De hecho, las palabras del almirante Garat en la Cope han sido recogidas por medios marroquíes, como Rue20, una de las cabeceras que más fielmente representa la línea editorial oficialista. Recordemos también que Marruecos se consolida como socio preferente de EEUU.

Saber si Ceuta y Melilla están cubiertas por las garantías de defensa de la OTAN ha sido debatido durante años. Para responder a la pregunta, es imprescindible analizar los artículos 4, 5 y 6 del Tratado de Washington, firmado en 1949, que constituye la base de la alianza militar por el que los 12 países firmantes se comprometían a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra de ellos.

El artículo 5 del Tratado de la OTAN es el principal, el pilar de la defensa colectiva. Establece que un ataque armado contra uno o más de los aliados en Europa o América del Norte será considerado un ataque contra todos, desencadenando una respuesta colectiva. Diríamos, entonces, que ambas ciudades estarían bajo el paraguas de la OTAN. Sin embargo, este artículo no es ilimitado en su alcance geográfico.

Porque el artículo 6, que define el ámbito territorial del artículo 5, especifica que éste se aplica a los territorios de los Estados miembros situados en Europa o América del Norte, así como a las islas bajo su jurisdicción en el Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer, (o sea en el caso de España, Canarias y Chafarinas), o a buques y aeronaves en esas zonas.

Por su parte, el artículo 4 permite a los aliados consultar entre sí cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno de ellos se vea amenazada, sin necesidad de que se haya producido un ataque armado. Este artículo ofrece un compromiso más flexible y preventivo, pero no garantiza una intervención militar automática.

Situación geográfica de Ceuta y Melilla

Las ciudades españolas de Ceuta y Melilla se encuentran al sur del Trópico de Cáncer, lo que las sitúa fuera del ámbito geográfico explícito del artículo 5. Este límite territorial fue diseñado en la posguerra de la segunda contienda mundial para que Europa Occidental y EEUU se defendieran de la entonces Unión Soviética, excluyéndose explícitamente territorios coloniales o posesiones ultramarinas en otras regiones, como África o Asia.

Sin embargo, esto no significa que Ceuta y Melilla queden completamente desprotegidas por la OTAN. España, como miembro de pleno derecho de la alianza desde 1982, podría invocar el artículo 4 en caso de que percibiera una amenaza significativa contra estos dos territorios, según se desprende de la interpretación de esta norma. Dicha consulta abriría la puerta a deliberaciones entre los aliados, quienes podrían decidir medidas de apoyo político o militar, aunque no estarían obligados por el mecanismo automático del artículo 5.

No obstante, es el ex secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg evitó valorar en 2022 si las ciudades autónomas están realmente cubiertas por el paraguas militar de la Alianza Atlántica en caso de ataque y recordó que la hipotética aplicación del artículo 5 depende del Consejo del Atlántico Norte y es una «decisión política».

Para concretar, la OTAN no ha emitido nunca una declaración definitiva que incluya explícitamente a Ceuta y Melilla bajo el paraguas del artículo 5. De hecho, durante las negociaciones para la adhesión de España a la OTAN, EEUU y otros miembros expresaron ciertas reservas sobre extender garantías automáticas a ambas ciudades debido a su ubicación y a las tensiones históricas con Marruecos, país que reclama desde hace años la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Pero España no duda de la soberanía española de ambas y de que son partes integrales del territorio nacional, tal y como establece nuestra Constitución.

El precedente de Perejil

El único precedente relevante ocurrió en 2002 con la crisis del islote Perejil, el pequeño territorio español frente a la costa marroquí. Aunque no se invocó formalmente la OTAN, España recibió apoyo político de sus aliados, lo que sugiere que, en una situación de amenaza real, el artículo 4 podría activarse para respaldar a España en la defensa de Ceuta o Melilla. Además, hay que tener en cuenta las implicaciones estratégicas, ya que ambas ciudades son clave para el control del Estrecho de Gibraltar, una de las rutas marítimas vitales del mundo, como recuerda The Guardian.

Además, en el contexto actual de inestabilidad en el Sahel y el Magreb, cualquier agresión significativa contra Ceuta y Melilla podría desencadenar una respuesta coordinada de los aliados, como aseguran fuentes del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Pero no podemos olvidar tampoco que Maruecos se consolida como socio preferente de EEUU, miembro de la OTAN.

Podemos concluir, por tanto, la ambigüedad de la Alianza Atlántica respecto a Ceuta y Melilla, ya que no están cubiertas explícitamente por el artículo 5 del Tratado de la OTAN debido a su ubicación fuera de Europa y América del Norte. Sin embargo, el artículo 4 proporciona a España un mecanismo para buscar apoyo en caso de amenaza, y la respuesta de la OTAN dependería del consenso entre los aliados y de la naturaleza de la situación. Aunque la protección automática no está asegurada, la pertenencia de España a la alianza y la relevancia geoestratégica de ambas ciudades llevan a suponer que no quedarían desamparadas ante un hipotético ataque, aseguran desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Qué ocurriría realmente si Ceuta y Melilla fueran atacadas