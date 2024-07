Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacude las Islas Filipinas

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter ha sacudido este jueves las aguas de las Islas Filipinas, al suroeste de la isla de Mindanao. El temblor se produjo a 720 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 106,5 kilómetros al oeste de la ciudad de Shanghái, alrededor de las 10:13 horas, según indica el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Por su parte, el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) apuntó en un aviso que no se espera que el terremoto profundo y en alta mar «cause daños», pero sí avisa de posibles «fuertes réplicas».

Asimismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de la NOAA / Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indicó la magnitud del terremoto era otra, dándole un 6,9 en la escala de Richter, aunque en la región se indicó que fue de 7,1. Por el momento, las autoridades no han informado sobre los daños que se han producido debido al seísmo y tampoco han activado la alerta de tsunami.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

⚠️ THIS INSANE FOOTAGE FROM THE EARTHQUAKE THAT JUST HIT THE PHILIPPINES MAKES IT FEEL LIKE THE END TIMES ARE HERE ⚠️ pic.twitter.com/fO4w1qqicm

— Matt Wallace (@MattWallace888) December 2, 2023