La ola de calor se carga a Abraham Lincoln: la escultura de Washington aparece sin cabeza

La ola de calor que está abrasando Estados Unidos es tan extrema que ha mandado a la guillotina a Abraham Lincoln, concretamente a su escultura en Washington DC, que ha aparecido sin cabeza. Las altas temperaturas no sólo han disparado los termómetros, también le han volado la cabeza al decimosexto presidente de EE UU (1861-1865), el responsable de la abolición de la esclavitud.

El monumento a Lincoln se encuentra en Camp Barker, que en la época de la Guerra Civil era un campamento de refugiados en el que había afroamericanos que habían sido esclavos. El lugar alberga ahora la escuela primaria Garrison, frente a la que se sitúa la efigie.

El autor de la obra es el artista Sandy Williams IV, que moldeó esta réplica de la original, construida hace un siglo, por encargo de la organización sin fines de lucro CulturalDC, para conmemorar el legado del presidente responsable de la Proclamación de Emancipación. Forma parte de The Wax Monument, una serie de réplicas de monumentos públicos populares y símbolos culturales, dentro de la exposición 40 Acres: Camp Barker.

Maybe a wax Lincoln sculpture wasn’t the best idea during DC’s first week of summer heat pic.twitter.com/qfp0lIGFWo

— Kirk A. Bado (@kirk_bado) June 23, 2024