El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha querido contar con la presencia del presidente español, Pedro Sánchez, en el segundo encuentro anual que organiza la Casa Blanca de las democracias más representativas del mundo. Se trata pues de un nuevo desdén del mandatario estadounidense con el presidente español que se suma al recordado paseo de medio minuto en Bruselas sin mirarle a la cara el junio de 2020 que Moncloa vendió como una entrevista o al propio gesto de no querer invitarlo a reunirse con él en la Casa Blanca.

De hecho, Sánchez es el primer presidente español de la democracia que no es invitado por un presidente de los EEUU a reunirse con él. Ahora con la II Cumbre de las Democracias, el gobierno estadounidense ha vuelto a evidenciar las diferencias existentes con el gobierno español, quien precisamente no se caracteriza por haber reforzado la democracia, sino todo lo contrario, tal como viene denunciando el Departamento de Estado desde hace cuatro años por el desprecio a los medios de comunicación que tratan de fiscalizar la acción del Ejecutivo de Sánchez o incluso The Economist que también degradó en 2022 la valoración de la democracia española ante los constantes ataques de Pedro Sánchez y sus ministros a la independencia del poder judicial. La Unión Europea también ha sido bastante crítica con los intentos de intromisión en el poder judicial por parte del gobierno.

Francia, Reino Unido o Italia

La segunda Conferencia de la Democracia ha sido un evento que mayormente ha seguido un formato virtual y que la diplomacia estadounidense ha empleado para aproximarse a aquellos países clave en su política exterior y con los que trata de apuntalar relaciones frente al avance de países autocráticos como China o Rusia.

En el primer día de las jornadas, el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken saludó al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, para abordar la situación actual ante la invasión de Rusia. En el primer día estuvieron los representantes de Eslovenia, Dinamarca y Bélgica. Al día siguiente, en el plenario, participaron los presidentes de Países Bajos, Zambia, Corea del Sur y Costa Rica. Todos ellos tuvieron la posibilidad de ofrecer un discurso, del mismo modo que hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Otros de los dirigentes que también asistieron invitados por Biden fueron el presidente de Grecia, el primer ministro de la India, la primera ministra de Italia, el primer ministro de Israel o el de Croacia. Reino Unido, Canadá, Francia, Islandia, Suecia o Alemania a través de sus presidentes o primeros ministros estuvieron también representados.

La Moncloa para evitar que la ausencia de Sánchez fuese comentada en círculos europeos y diplomáticos buscó la alternativa de organizar el viaje a China para ir a una conferencia irrelevante en Bao y, de paso, ofrecer en bandeja al gobierno chino dicha circunstancia para propiciar el encuentro con Xi Jinping como presidente del país que va a presidir el semestre de la UE.

Fuentes diplomáticas aseguran que se trata de un viaje de mínimos dado que el presidente español viaja prácticamente solo sin la corte de empresarios y miembros del gobierno que ayudarían a hacer más exitosa la visita. La razón de ello es que a Sánchez lo quieren recibir pensando en la próxima presidencia española de la UE antes que lo que pueda servir para defender los intereses españoles, seriamente dañados en sus relaciones comerciales con el gigante asiático y que desde que Sánchez gobierna no ha hecho sino que disparar el déficit comercial entre los dos países.