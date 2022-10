La División 101 Aerotransportada escribió con sangre su historia en las playas de Normandía durante la II Guerra Mundial. Más de 6.000 de los 10.000 muertos del Día D, fueron norteamericanos de los Screaming Eagles, una división de asalto aéreo de élite​​ del Ejército de Estados Unidos. Desde entonces, desde los sombríos días de la Segunda Guerra Mundial, no habían vuelto a pisar Europa. Hasta ahora. Ochenta años después, la 101 Aerotransportada está desplegada en la frontera de Rumanía con Ucrania. Esta división se creó en 1942 como una división paracaidista, pero durante la Guerra de Vietnam se rediseñó como una unidad aeromóvil y, más tarde, como división de asalto aéreo.

Hoy, unidades aerotransportadas estadounidenses de élite están practicando «para la guerra», en Rumania, justo en la frontera con Ucrania. Sus integrantes también podrían desplegarse en Ucrania, en plena escalada bélica.

La 101 Aerotransportada ya está entrenando en la zona fronteriza rumano-ucraniana. Unos 4.700 soldados de la división se encuentran en la zona y tienen como misión apoyar al Quinto Cuerpo del Ejército de EEUU. La CBS ha dicho al respcto que: “La 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos se ha desplegado en Europa por primera vez en casi 80 años en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos. Apodada las Screaming Eagles, la unidad de infantería ligera está entrenada para estar lista para el combate en cualquier campo de batalla del mundo en cuestión de horas”.

CBS gets an exclusive sneak peak: «The US Army’s 101st Airborne is practicing for war with Russia just miles from Ukraine’s border»

«It’s not just about defending NATO territory,» correspondent @charliecbs reports. «They’re fully prepared to cross over into Ukrainian territory» pic.twitter.com/XE2OfHZV4o

— Michael Tracey (@mtracey) October 22, 2022