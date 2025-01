Musk tacha al Gobierno de Starmer de «tiránico» y pide a Trump que «libere a los británicos»

«Debería América -USA- liberar al pueblo británico de su tiránico gobierno?» Elon Musk ha abierto un nuevo melón en su cruzada contra el primer ministro inglés Keir Starmer, por quien abiertamente pide cárcel por su «complicidad» en los miles de violaciones perpetradas contra mujeres y niñas británicas de manera principal por pakistaníes. Musk ha abierto una encuesta que ha fijado en su perfil personal de X y que de momento registra más de medio millón de votos con un claro resultado intervencionista: 63,7% de síes por apenas un 36,3% de noes.

A pocos días de hacerse cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que ha bautizado como DOGE, igual que la criptomoneda que lanzó al mercado hace varios años sin demasiado éxito, Dogecoin, y desde el que controlará la eficiencia en el gasto militar en EEUU, el mensaje del multimillonario sudafricano es lo suficientemente rotundo como para entender que su empeño en acabar con Starmer no es un capricho pasajero. Es más, en los últimos días Musk no sólo ha dirigido su mirada hacia los abusos cometidos por los inmigrantes pakistaníes en Inglaterra, sino que también ha hablado de los delitos sexuales protagonizados por inmigrantes en Suecia, Alemania, Francia y España. «Si Donald Trump no hubiera ganado estas pasadas elecciones la civilización estaría perdida». Está claro que estamos hablando de un proyecto global en contra, claramente, de la Agenda 2030 y de las plataformas woke.

Mientras tanto, en un encuentro ante los medios, Keir Starmer ha evitado referirse a Elon Musk de manera directa, pero sus declaraciones claramente se refieren al propietario de X: «A aquellos que difunden mentiras y falsas informaciones sobre las bandas que abusaron de las niñas no están interesadas en las víctimas, sino en ellos mismos, y aquellos que animan y enaltecen a Tommy Robinson -periodista inglés encarcelado tras denunciar en varios documentales la existencia de los grooming gangs- no están interesados en la justicia».

«Robinson fue a la cárcel por prácticamente colapasar un caso de abusos sexuales. Esta gente que promueve violencia vicaria en las calles, como Tommy Robinson, no está interesada en la justicia. Tampoco aquellos que atacan a Jess Phillips -ministra en la sombra contra la Violencia Doméstica, por supuesto también del Partido Laborista-, a la que considero una colega y una amiga. Jess ha hecho mil veces más que ellos para proteger a las víctimas de abusos», agregó Starmer, que dijo estar «preparado» para «responder» por todas las decisiones que tomó durante su etapa como fiscal -chief prosecutor-. «Cuando el veneno de la extrema derecha nos lleva a serias amenazas hacia Jess o hacia otros, entonces en mis normas de conducta tengo claro que se ha cruzado una línea prohibida».

Keir Starmer indirectly responds to Elon Musk by saying that those who spread lies and misinformation about gangs who abused children are not interested in victims and those who cheerleading Tommy Robinson are not interested in justice.

