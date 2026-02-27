El empresario mexicano Salinas se prepara para saltar a la política y presentarse a las elecciones

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego ha mostrado este viernes «admiración» por la política contra el crimen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y ha anunciado que estudia presentarse a la próximas convocatorias electorales porque su país necesita un «cambio» en seguridad y contra el narco, la economía, flujos migratorios y el funcionamiento del Estado.

Actualmente, Salinas Priego sufre la persecución de Morena, partido de la presidenta antiespañola izquierdista Claudia Sheinbaum, lo que le obligó a salir del país. A comienzos de 2026, abonó al fisco mexicano cerca de 10.500.000.000 pesos (más de 500 millones de euros), para callar todas las acusaciones. «No es normal que el Estado esté de rodillas frente a los criminales. No es normal que dentro del Estado y del Gobierno haya estos niveles de corrupción e impunidad», así que México «necesita orden», según ha explicado Salinas.

Ricardo Salinas Pliego ha considerado «desafortunada» y un «fracaso» la política de la presidenta, Claudia Sheinbaum, contra el crimen, basada en el lema «abrazos, no balazos», según ha explicado en una rueda de prensa.

Por el contrario, el Estado debe ser «implacable» con la delincuencia organizada y la «impunidad» actual, momento en el que Salinas valoró el encarcelamiento masivo de pandilleros en El Salvador y velar por los derechos de las víctimas antes que por los de los criminales.

Al ser preguntado por si México necesita un Bukele, el empresario mexicano ha respondido: «Necesitamos lo mejor de Bukele, Trump y Milei».

También ha planteado una mayor centralización en términos políticos y de Justicia y del uso de recursos por los municipios para acabar con el «poder depredador» fiscal del Gobierno central.

«Ganar la batalla cultural» a la izquierda

A falta de concretar detalles, Salinas Pliego se presentaría con un partido propio o uno ya existente, lo que está por decidir, y como «un movimiento anticrimen y antocorrupción», primero en las elecciones de diputados de junio de 2027. Si los resultados fueran satisfactorios, optaría a las presidenciales de 2030.

Salinas Pliego ha subrayado, muy crítico con los políticos «gobiernícolas», que hay que empezar por dar «la batalla cultural» a la izquierda, «ganarla» y transformar la forma de pensar y de votar para obtener resultados electorales diferentes y aplicar políticas distintas, si se quieren cambiar las cosas.

Preguntado por si México es un Estado «fallido», ha destacado que el país es muy grande y hay zonas donde «el Estado no existe», como Michoacán y Sierra Guerrero, según citó, pero son una «minoría» del territorio. «No es un Estado fallido, sino mal manejado», ha apuntado Salinas, distinguido en España con el Premio Internacional de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales.

Sobre la última reforma judicial, Salinas Pliego ha incidido en que significa un «golpe de Estado» contra la división de poderes, el judicial «controlado» por el político con «marionetas» colocadas por el partido del Gobierno con la «excusa» de que es el pueblo el pone y quita magistrados.

En cuanto al apresamiento de Nicolás Maduro por EEUU, ha resaltado que en México hay políticos que piensan que pueden ser los próximos. Salinas Pliego ha añadido que «el régimen de tiranía» de Maduro impulsa a «celebrar» que saliera del poder, si bien censuró que la actitud «beligerante» de EEUU no es buen camino para la paz vecinal.

Y en cuanto a la petición de que España se disculpe por la conquista de México, ha respondido: «Lejos de pedir perdón, debemos de reconocer los grandes méritos y logros que, como civilización, hemos tenido y ese victimismo que se maneja en México (…) es un cuento equivocado».