Mueren 11 recién nacidos en un incendio en la planta de pediatría de un hospital

Al menos 11 recién nacidos han fallecido a causa de un incendio originado en la planta de neonatología de un hospital de la ciudad senegalesa Tivaouane.

El presidente de la República de Senegal ha informado del suceso a través de su cuenta de Twitter en una publicación en la que ha trasladado el «pésame» a todos los familiares de los pequeños: «Acabo de enterarme con dolor y consternación del fallecimiento de 11 recién nacidos en el incendio registrado en el servicio de neonatología del hospital Mame Abdou Aziz Sy Badakh de Tivaouane».

Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion.

