Muere una persona en el aeropuerto de Ámsterdam al ser succionado por el motor de un avión

Una persona ha muerto este miércoles al caer sobre el motor de un avión en marcha en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam. El incidente ha sido presenciado por los pasajeros del avión, según han anunciado desde el aeropuerto y la gendarmería holandesa.

Por su parte, las autoridades ya han abierto una investigación para poder esclarecer los hechos. Además, desde Schiphol han lanzado un comunicado en el que mencionan su «preocupación» por los «pasajeros y colegas» que presenciaron el accidente. Por el momento se desconoce la identidad del fallecido y si este era un pasajero de la aeronave o un trabajador.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl

— Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024