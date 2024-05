Nicki Minaj, detenida en el aeropuerto de Ámsterdam por presunta posesión de drogas

Nicki Minaj ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no ha sido por un nuevo lanzamiento musical. La artista de 41 años ha sido detenida por la policía en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam (Países Bajos) por supuesta posesión de drogas. Un suceso que tuvo lugar el pasado sábado 25 de mayo mientras se disponía a viajar a Reino Unido para llevar a cabo un concierto.

La noticia ha salido a la luz por obra de la propia rapera, pues, al percatarse de las intenciones de las autoridades del país, optó por comenzar un directo en su cuenta oficial de Instagram. Una decisión con la que quiso que el mundo entero fuese conocedor de la situación, sin filtros ni rumores.

De esta manera, a través del directo, los fans fueron testigos en todo momento de cómo Nicki Minaj era interrogada y arrestada por la policía. Asimismo, y en palabras de la cantante, todo sucedió cuando se disponía a embarcar en un avión con destino a Mánchester.

Así pues, y sin verlo venir, las autoridades se acercaron a ella para frenarla y decirle que habían encontrado marihuana en su equipaje personal. Por su parte, la intérprete de Bang Bang dejó claro en todo momento que ella no llevaba ninguna sustancia ilegal entre sus pertenencias. Pero, la seguridad del aeropuerto le dijo que «está siendo arrestada» y que sería llevada a una comisaría para ser procesada.

El equipo de seguridad, tal y como se pudo ver en el directo, le reiteró a la artista que era necesario revisar su equipaje para corroborar la veracidad de sus palabras. Además, Minaj señaló que le pidieron que hiciera una «declaración sin ningún abogado presente».

En sus redes sociales, la cantante ha querido compartir que se vio obligada a «ir 5 minutos para hacer una declaración» a la comisaría. Pero, lejos de dejarlo ahí, quiso aportarle a sus fans más detalles de la situación. «Les dije, es para tratar de hacerme llegar tarde, para que puedan escribir historias negativas. Los celos son una enfermedad. El resto ya lo sabes», comentó sin miramientos.

Ante ello, el cuerpo de seguridad ha declarado que, tras los hechos, multaron a la cantante y luego la pusieron en libertad. Respecto al arresto de la rapera, declararon al medio NBC que fue «arrestada en el aeropuerto de Schiphol por posesión de drogas blandas».

Por su parte, Nicki Minaj se vio obligada a cancelar el concierto que tenía programado en la ciudad británica. Un suceso que ha puesto en jaque su popular y muy exitoso Pink Friday 2 World Tour. Pero, sus fans no han dudado en ningún instante en mostrarle el máximo apoyo posible.

Nicky Minaj has been arrested in Amsterdam for the possession of drug although it’s legal

The police has refused to tell her the actual crime#GagCityMANCHESTER

Are protesting #FREENICKI at the prison she’s in

No Barb should scroll past without typing #FREENICKI and reposting pic.twitter.com/vBVD6bpWca

— Roman (@gentl_introvert) May 25, 2024