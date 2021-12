El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, aseguró este martes que habrá «una masacre realmente sangrienta» si Rusia decide finalmente y por la fuerza, «invadir mi país». El dirigente ucraniano señaló al mismo tiempo que el Kremlin tiene preparados para desplegar un contingente de más de 175.000 hombres para finales del mes de enero. Precisamente esta semana, la inteligencia de EEUU, advertía que a primeros de año 2022 podría haber una invasión rusa sobre este país.

Reznikov estimó que Rusia tiene a 95.000 soldados próximos al territorio ucraniano y afirmó que las estimaciones de 175.000 militares para la invasión era una estimación de los servicios de inteligencia. No obstante, se mostró confiado en el poder de Ucrania.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, en declaraciones a la CNN dijo que «los rusos también volverán en ataúdes», en medio de una mayor alarma sobre los movimientos de tropas en la frontera de ambas naciones.

Reznikov sobre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que «si puedo asesorar al presidente Biden, me gustaría que le dijera al presidente Vladimir Putin, que no debería haber líneas rojas del lado del Kremlin. La línea roja está aquí en Ucrania y el mundo civilizado reaccionará sin dudarlo». Por otra parte, dejó claro que «la idea de no provocar a Rusia no funcionará con nosotros», agregó.

Preocupación por Ucrania

Tanto Estados Unidos como Europa, han expresado su preocupación por la concentración de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken señaló hace varios días que Estados Unidos «debe prepararse para todas las contingencias posibles».

Rusia tiene capacidad a lo largo de la frontera de Ucrania para llevar a cabo una invasión rápida e inmediata, incluida la construcción de líneas de suministro como unidades médicas y combustible, que podrían sostener un conflicto prolongado, en caso de que Moscú decida invadir.

El ministro de Defensa de Ucrania ha solicitado tanto a la OTAN como directamente a EEUU ayuda militar e, incluido, el apoyo material y el entrenamiento para su fuerza aérea y marina. «No necesitamos tropas, porque creo que no es muy justo que los soldados estadounidenses mueran en Ucrania. No, no las necesitamos, pero sí otro tipo de cooperación», agregó Reznikov.

Ucrania ha advertido durante semanas que Rusia está tratando de desestabilizar el país antes de cualquier invasión militar planificada, y la OTAN ha señalado que los movimientos rusos cerca de la frontera han sido inusuales. Las potencias occidentales han instado en repetidas ocasiones a Rusia a que no tome más medidas agresivas contra Ucrania.

El Kremlin exige un compromiso legal de que la OTAN no se expandirá hacia el este para incluir a Ucrania en la infraestructura militar de la OTAN, como los sistemas de misiles.

EEUU advierte que el gasoducto ruso estará en juego

Estados Unidos aseguró este martes que el futuro del gasoducto ruso Nord Stream 2, que transportará gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico, estará en juego si Rusia invade Ucrania, y citó conversaciones con el Gobierno alemán al respecto.

«Si Vladímir Putin quiere ver gas fluyendo a través de ese gasoducto, puede que no quiera asumir el riesgo de invadir Ucrania», dijo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en una rueda de prensa después de la cumbre virtual entre los presidentes estadounidense, Joe Biden, y ruso, Vladímir Putin.