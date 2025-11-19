La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha difundido un contundente mensaje bajo el título de Manifiesto de Libertad, marcando una posición inquebrantable sobre el futuro del país y la inevitable caída del régimen actual. Desde la clandestinidad, la dirigente envió un vídeo este martes, grabado «desde algún lugar de Venezuela», asegurando que la nación se encuentra «en el umbral de una nueva era».

En su declaración, Machado hizo un análisis frontal del estado del país, afirmando que el «largo y violento abuso de poder» ejercido por el gobierno de Nicolás Maduro está «llegando a su fin». Visualizando una nueva etapa, la líder opositora comparó el resurgimiento del país con el ave fénix, un espíritu renovado y «feroz, radiante e imparable».

Justicia y un nuevo modelo económico

Uno de los puntos centrales del manifiesto es la exigencia de justicia para las víctimas del régimen. Machado fue enfática al afirmar que el «régimen criminal debe rendir cuentas», puesto que la plena reconstrucción de Venezuela solo será posible cuando los responsables de lo que considera crímenes contra la humanidad sean debidamente juzgados «por la ley y por la historia». La opositora recordó que, según sus estimaciones, hay más de 18.000 presos políticos, además de un incontable número de «asesinados, torturados y desaparecidos».

En cuanto al modelo de país que propone, el manifiesto deja ver una profunda transformación:

Economía : aseguró que la economía venezolana está destinada a un «despegue», prometiendo que triplicará su tamaño en una década . Para lograrlo, plantea la privatización de empresas actualmente controladas por el Estado y la apertura a la explotación de sectores vitales como el petróleo y el gas.

: aseguró que la economía venezolana está destinada a un «despegue», prometiendo que . Para lograrlo, plantea la actualmente controladas por el Estado y la como el petróleo y el gas. Poder y derechos: prometió que la libertad individual y los derechos inalienables serán la base de la nueva república, devolviendo el «poder al pueblo» y al sector privado. Además, vaticinó que Venezuela se convertirá en un «pilar de seguridad democrática y energética» en el hemisferio occidental.

Con este Manifiesto de Libertad, María Corina Machado busca consolidar la esperanza y la unidad de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, insistiendo en que la lucha por la democracia es un derecho inalienable que prevalecerá sobre la tiranía.