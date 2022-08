Un juez ordena publicar la petición de registro de la casa de Trump por parte del FBI

El departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes una copia editada de la declaración jurada que convenció a un juez a autorizar el registro de la residencia en Florida del ex presidente Donald Trump.

Los abogados del Departamento de Justicia se habían opuesto a divulgar el documento, pero el juez ordenó que se hiciera público con la edición que ese ministerio consideró necesaria para proteger una investigación relacionada con la seguridad nacional. Lea aquí el documento.

El FBI se llevó aproximadamente 12 cajas de la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, según confirmó una de las abogadas del político republicano a medios estadounidenses. Christina Bobb, una de las juristas que representa al exmandatario republicano, aseguró en entrevistas a medios haber estado presente en Mar-a-Lago cuando se llevó a cabo la redada.

Según la abogada, que dio más detalles sobre el registro que ha provocado fuertes reacciones entre los políticos estadounidenses, los agentes del FBI le entregaron una copia de la orden judicial que les autorizó a entrar en la residencia en Florida de Trump. “La declaración jurada con la documentación que detalla cuál fue causa probable con la que obtuvieron la orden (de registro) estaba sellada. No sabemos cuál es la causa probable”, dijo Bobb al portal de noticias afín al expresidente, Real America’s Voice. La abogada, no obstante, añadió que los agentes del FBI le informaron que estaban buscando documentos con información clasificada que no debieron haber sido retirada de la Casa Blanca.

Ni el FBI ni el Departamento de Justicia ha dado aún declaraciones explicando el motivo de la redada. A la espera de conocerse algún detalle o explicación oficial, numerosos dirigentes republicanos, incluida la dirección del partido, arremetieron este martes contra el «abuso de poder» de los demócratas. Y desde el partido de Joe Biden recordaron, por su parte, que si ha habido registro es porque hay una orden firmada por un juez.