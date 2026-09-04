El juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos después de días sin un veredicto

El juez del caso contra Lindsay Clancy ha declarado nulo este viernes el juicio contra la mujer por el asesinato de sus tres hijos. Después de varios días de deliberación del jurado, William F. Sullivan ha decidido declarar nulo el juicio contra la presunta parricida, que incluso ha confesado que acabó con la vida de los tres menores.

El caso contra la enfermera de Massachusetts que estranguló a sus tres hijos en 2023 lleva estancado varios días. Los cinco días de deliberación del jurado no fueron suficientes para alcanzar un veredicto a causa de un único jurado que no estaba convencido de la culpabilidad de la mujer.

La defensa de Clancy ha esgrimido el argumento de la salud mental de la enfermera, alegando que estaba dominada por una voz que la animaba a cometer los asesinatos. Durante el juicio, los abogados de la mujer han presentado testimonios de psicosis posparto documentada.

La fiscalía, que no compraba los argumentos de la defensa de Clancy, presentó un informe psicológico forense propio en el que calificaba las presuntas voces de Clancy como un «relato sin sustento clínico». Ahora, una vez declarado el juicio nulo, se puede iniciar un nuevo proceso para juzgar a la mujer.

Qué significa que el juicio sea nulo

La declaración de juicio nulo por parte del juez implica ahora que la Fiscalía puede reiniciar el caso. Esto significa que la acusación tiene que volver a llevar a Clancy a juicio, lo que supone iniciar un nuevo proceso desde cero. La otra posibilidad es que la Fiscalía llegue a un acuerdo con la defensa de la presunta asesina para establecer una condena que convenza a las dos partes.