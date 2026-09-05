Un inmigrante africano siembra el terror en las calles de Martina Franca (Italia) y los vecinos se unen para detenerlo

Un inmigrante africano, de nacionalidad ghanesa, ha causado el terror en las calles de Martina Franca, en la provincia de Taranto, Italia, la mañana de este sábado después de atacar a varios vehículos y transeúntes con una barra de metal. El hombre, con un aparente estado de alteración, golpeó con la barra a diferentes coches que estaban aparcados o que circulaban por la vía. Luego pasó a atacar a los vecinos que pasaban por la calle, que tuvieron que unirse entre varios para inmovilizar y desarmar al atacante.

Un vídeo que se ha viralizado en redes sociales muestra al inmigrante atacando los coches y a los vecinos que pasan por la calle. En el vídeo también se puede ver cómo entre varios vecinos inmovilizan al hombre contra el suelo y le desarman, mientras él trata de defenderse, mordiendo incluso el brazo de una de las personas que le agarraba.

Finalmente la policía italiana ha aparecido para detener al hombre que había sembrado el pánico entre los vecinos. Desde el Ayuntamiento de Martina Franca ya han solicitado a las autoridades que se aplique la expulsión inmediata del país al hombre.