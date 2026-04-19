Los hombres de entre 18 y 25 años tendrán que hacer el servicio militar obligatorio si viven en éste país

Estados Unidos podría recuperar el servicio militar obligatorio por primera vez desde 1973. El Gobierno de Donald Trump alistará de forma automática a los jóvenes de entre 18 y 25 años al servicio militar, aunque esto no implique directamente que tengan que servir al Ejército americano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el posible servicio militar obligatorio en Estados Unidos.

Es uno de los temas del momento en Estados Unidos. Mientras sigue el alto al fuego y el foco se centra en el estrecho de Ormuz, en territorio americano se habla sobre una posibilidad que cada vez gana más terreno: que vuelva el servicio militar obligatorio. El reciente conflicto en Oriente Medio y las amenazas que llegan de todas las partes del mundo a la primera potencia mundial han evidenciado la necesidad de soldados e incluso desde el Gobierno de Donald Trump no descartan esta teoría.

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, fue cuestionada sobre ello en una entrevista en el programa Sunday Morning Futures y dejó claro que «El presidente Trump, sabiamente, no había descartado ninguna opción». «Sé que a muchos políticos les gusta tomar estas decisiones rápidamente, pero el presidente, como comandante en jefe, quiere seguir evaluando el éxito de esta operación militar», afirmó a la vez que dejó claro que: «Ahora mismo no forma parte del plan actual, pero, de nuevo, el presidente evita sabiamente descartar opciones».

El servicio militar obligatorio… en EEUU

Lo que está claro es que el Ejército americano necesita soldados y lo que primero podría estar por llegar es una inscripción automática en el Servicio Militar Obligatorio de los varones que cumplan, que tengan entre 18 y 25 años. Esto no quiere decir que pasen a formar parte del Ejército, sino que se apuntarán en una base de datos de forma automática. Hasta la fecha, son los varones que cumplan con estos requisitos los que tienen que apuntarse por su cuenta 30 días después de haber cumplido los 18 años.

Según informó la página web oficial del Sistema de Servicio Selectivo (SSS, por sus siglas en inglés), el pasado 30 de marzo presentó la propuesta de inscripción automática ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios y posteriormente tendrá que ser aprobado un cambio que «transfiere la responsabilidad del registro de los hombres individuales al SSS» para dar lugar a un proceso más «simplificado».

Los que están a favor de esta automatización sostienen que este registro automático permitirá al gobierno ahorrar millones de dólares que se destinan a informar a los varones de entre 18 y 25 años que la inscripción es obligatoria por ley. A pesar de no apuntarse como futurible candidato, el servicio militar constituye un delito y está penado hasta con cinco años de prisión, desde el Gobierno americano vienen detectando en los últimos años una caída del sentimiento militar.

Muchas voces críticas han dejado claro que este será el primer paso para que el servicio militar obligatorio vuelva a Estados Unidos. La última vez que se llamó a los jóvenes a filas fue en 1974, en el transcurso de la guerra de Vietnam. De primeras, el Servicio de Servicio Selectivo ya ha avisado de que este sistema de inscripción automático entrará en vigor en diciembre. A partir de esta fecha, todos los varones de entre 18 y 25 años se alistarán de forma automática, aunque esto no quiere decir que vayan directamente al Ejército… al menos de momento.