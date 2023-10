El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha cumplido este martes con sus amenazas y, tal y como había advertido, ha lanzado una ofensiva con misiles contra la ciudad de Ascalón, ubicada en el sur de Israel a escasos diez kilómetros de la Franja de Gaza. Ha sido tras los ataques de Israel de esta mañana que han acabado con la vida de ministro de Economía y un alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza.

La ofensiva, lanzada a las 17.00 horas (hora local) ha provocado la activación de las sirenas de alerta no sólo en Ascalón, sino también en otras localidades cercanas, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.