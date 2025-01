Hamás libera a tres rehenes israelíes tras 471 días de secuestro: «Ya están en casa»

El Ejército de Israel ha anunciado la liberación de tres rehenes israelíes que estaban en poder del movimiento islamista palestino Hamás desde hace 471 días. Un movimiento que forma parte de un acuerdo de intercambio de cautivos entre los terroristas de Gaza y las autoridades israelíes, en el contexto del alto el fuego que comenzó esta mañana. Las tres rehenes fueron entregadas en Gaza a la Cruz Roja, y la organización las llevó hasta un punto de encuentro con fuerzas especiales de Israel, que les han escoltado hacia suelo seguro. «Ya están en casa», ha anunciado el Ejército.

En medio de una gran tensión, rodeadas de terroristas de Hamás encapuchados y armados con fusiles, el grupo ha permitido que se grabe la entrega de las tres rehenes a la Cruz Roja. Desde allí, en sólo media hora, las tres mujeres han viajado hasta el lugar marcado por el ejército israelí. Les esperaba una unidad especial de las fuerzas de defensa de Israel y del Shinbet, la organización de inteligencia interna de Israel. Allí han comprobado que las rehenes están en buen estado de salud.

Las tres mujeres liberadas son Romi Gonen, de 24 años; Emily Damari, de 28 años; y Doron Steinbrecher, de 31 años. A cambio, Israel va a entregar a 50 terroristas palestinos en tandas. La operación, iniciada alrededor de las tres de la tarde, marca el comienzo de un proceso de seis semanas en el que se intercambiarán gradualmente 33 rehenes israelíes por más de 1.900 prisioneros palestinos.

Damari y Steinbrecher fueron capturadas en el kibutz Kfar Aza durante la masacre ocurrida el 7 de octubre, mientras que Gonen fue secuestrada en el festival de música Nova, uno de los epicentros del ataque de las milicias palestinas contra Israel que desencadenó el conflicto en Gaza.

